В третьем матче 1/2 финала «Востока» «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Матч пройдет на арене «Металлург» 22 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

В 60 матчах регулярного чемпионата магнитогорцы заработали 81 очко. А в турнирной таблице Восточной конференции они оказались третьими.

В плей-офф КХЛ «Металлург» Мг встретился с «Барысом». В стартовых поединках, прошедших в Магнитогорске, «сталевары» по разу победили (7:4) и проиграли (1:2 ОТ).

Похожая ситуация была и в Нур-Султане, где подопечные Ильи Воробьева сперва одержали над «Барысом» верх (2:1), а затем оказались слабее хозяев (2:4).

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В паре решающих матчей 1/4 финала «Металлург» Мг победил (5:1; 5:3), после чего он разгромил «Авангард» в дебютной встрече 1/2 финала «Востока» (5:2). Во втором же матче «лисы» уступили (1:2).

«Авангард»

Омичи в 60 встречах «регулярки» смогли заработать 84 зачетных балла, благодаря чему они оказались на второй строчке в таблице Восточной конференции.

На стадии 1/4 финала «Востока» «Авангард» встретился с «Автомобилистом». Серию против екатеринбуржцев «ястребы» начали с двух домашних побед (3:0; 4:3).

А в дебютной игре на «Уралец-Арене» команда Боба Хартли позволила «Автомобилисту» отыграть разрыв в серии (1:2). В двух других матчах омичи снова взяли верх (4:3 ОТ; 3:1).

На старте полуфинала конференции «Авангард» в Балашихе был разгромлен «Металлургом» (2:5). А 20 марта «ястребы» вырвали победу благодаря Сергею Толчинскому (2:1 ОТ).

Прогноз

Победа «Металлурга» Мг в третьем матче оценивается в 2.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Авангарда» — 2.58.

Несмотря на равенство в серии, «Магнитка» пока выглядит бодрее. В начале противостояния она разнесла «Авангард», а во втором поединке не сдержала соперников лишь в овертайме.

В родных стенах команда Воробьева, которая обрела уверенность, вполне может прижать «ястребов» и попытаться вновь повести в серии. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2 за 1.65.