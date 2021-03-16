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    «Эдмонтон» удачно выступит в Калгари?

    «Калгари» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч НХЛ 16 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Эдмонтон»
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    Уильям Лагессон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Калгари» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 16 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Калгари» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.50
  • Ставка!
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    «Калгари»

    Канадская команда из провинции Альберта в 28 поединках «регулярки» насобирала 29 очков. В турнирной таблице Северного дивизиона она занимает пятую позицию.

    Недавно «Калгари» провел четыре встречи подряд с «Оттавой». Но в половине матчей против аутсайдера дивизиона «огоньки» остались без набранных баллов.

    Сперва «Калгари» был разгромлен «сенаторами» (1:6), а затем он и сам обыграл «Оттаву» крупно (6:3). Далее соперники еще по разу обменялись любезностями (1:5; 7:3).

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    Позже «Калгари» встретился с «Эдмонтоном» и потерпел поражение с минимальным перевесом (2:3). А 8 марта команда Джеффа Уорда снова зарубилась с «Оттавой» и прогорела (3:4 Б). В последних матчах «огоньки» хлопнули «Монреаль» (2:1; 3:1).

    «Эдмонтон»

    Еще один клуб из провинции Альберта, Канада, в Северном дивизионе находится на третьей строчке. В 30 поединках «регулярки» он заработал 36 очков.

    В конце февраля и начале марта «Эдмонтон» три раза встретился с «Торонто». Во всех трех матчах «Ойлерз» были разгромлены (0:4; 0:3; 1:6).

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    • Но после неприятной серии команда Дэйва Типпетта выдала отрезок из четырех кряду побед. В одном из поединков «Эдмонтон» обыграл «Калгари» (3:2).

    Затем «Ойлерз» три раза встретились с «Оттавой». В каждом матче «нефть» победила (3:2; 7:1; 6:2). А 14 марта «Эдмонтон» потерпел поражение от «Ванкувера» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.49, на ничью — 4.58, а на победу «Эдмонтона» — 2.46.

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    «Калгари» в последних матчах играет непредсказуемо. Команда Уорда может провести уверенный поединок с клубом из четверки лидеров, а может отлететь от аутсайдера.

    С «Ойлерз» «Калгари» сразился уже четырежды. Но только в одном матче «огоньки» победили. Коллектив Дэйва Типпетта знает, как противостоять «Флеймз», поэтому в очередной игре она постарается заработать очки. Наши прогноз и ставка — победа «Эдмонтона» или ничья за 1.60.

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