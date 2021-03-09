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    «Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.76) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 9 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Ак Барс»
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    Дмитрий Воронков
    В матче 1/4 финала «Востока» «Торпедо» сыграет с «Ак Барсом». Матч пройдет в «Нагорном» 9 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо»

    Нижегородская команда закончила регулярный чемпионат на восьмой позиции в зачете Восточной конференции. В 60 поединках она заработала 67 очков.

    В последних восьми матчах сезона «Торпедо» только проигрывает. В «регулярке» «автозаводцы» уступили «Спартаку» (2:3), «Авангарду» (2:3 ОТ), «Локомотиву» (1:4), «Трактору» (2:3) и «Нефтехимику» (2:3 ОТ).

    Беды нижегородцев продолжились и в плей-офф. В первой игре команда Дэвида Немировски уступила «Ак Барсу». Но сдалась она только овертайме (1:2 ОТ).

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    В паре других матчей «Торпедо» слилось без единого шанса на успех. В обоих случаях «автозаводцы» были разгромлены «котами» (1:4; 0:4).

    «Ак Барс»

    Казанский коллектив финишировал в регулярном сезоне на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 60 поединках он набрал 90 баллов.

    В парочке последних матчей «регулярки» «Ак Барс» потерпел два поражения. Уступили зеленые «Металлургу» Мг (2:3 Б) и влетели «Спартаку» (0:1).

    В плей-офф КХЛ «Ак Барс» играет убедительно. В первой встрече подопечные Дмитрия Квартальнова долго бились с «Торпедо», но дожали гостей только в овертайме (2:1 ОТ).

    А двух следующих поединках серии казанцы прошлись катком по своим соперникам. На «Татнефть-Арене» «барсы» победили со счетом — 4:1, а в «Нагорном» «коты» и вовсе не пропустили (0:4).

    Прогноз

    Победа «Торпедо» в четвертом плей-офф матче оценивается в 4.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Ак Барса» — 1.76.

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    В трех встречах кряду казанцам удалось подтвердить статус фаворитов. «Торпедо», несмотря на свои старания, ничего не может поделать с казанцами.

    Поэтому коллектив Квартальнова попытается и в четвертой игре взять верх, чтобы быстро оформить проход дальше. Наши прогноз и ставка — победа «Ак Барса» с коэффициентом 1.76.

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