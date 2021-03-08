«Северсталь»
Отправившись в Москву на первый матч, череповецкий клуб пытался сдержать атаки динамовцев. Отразить удалось 97.22% угроз. Но даже этого оказалось недостаточно. «Стальные» проиграли минимально (0:1).
Во втором поединке «Северсталь» устроила реальный разнос хозяевам. Высокая реализация (20.83%) и надежность в защите (93.94% отраженных бросков) помогли гостям разгромить бело-голубых (5:2).
При равенстве в серии соперники провели матч в Череповце 6 марта. У себя дома «Северсталь» упустила лидерство за 3 секунды до сирены, а затем слилась в овертайме (1:2 ОТ).
«Регулярку» подопечные Андрея Разина завершили на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции. В 60 поединках «Северсталь» заработала 68 баллов.
«Динамо» Москва
В стартовой плей-офф встрече динамовцам пришлось поломать голову над тем, как додавить гостей. Помог Яшкин, единственная шайба которого и принесла столичному клубу победу (1:0).
Во втором матче «Динамо» Москва подвела бедная реализация (6.06%). И даже общее превосходство по броскам в створ (33:24) не помогло бело-голубым сдержать «Северсталь» (2:5).
Еще драматичнее получилась третья встреча, где москвичи стараниями Кагарлицкого спасли игру за 3 секунды до конца, после чего Даниил Тарасов принес ребятам из столицы победу в овертайме (2:1 ОТ).
В регулярном сезоне «Динамо» Москва заработало 84 балла в 60 матчах. А в турнирной таблице Западной конференции команда оказалась в тройке лидеров.
Прогноз
Победа «Северстали» в четвертой плей-офф встрече оценивается в 3.52, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Динамо» Москва — 1.91.
К каждому поединку динамовцы подходили в статусе фаворитов, но ни один матч не был для москвичей легкой прогулкой.
Череповецкий клуб, второй раз уступивший в серии, снова навяжет бело-голубым борьбу и не позволит себя разгромить. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» с форой +1 за 1.67.