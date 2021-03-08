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    Удивит ли «Северсталь» москвичей в четвертой встрече?

    «Северсталь» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 1.67) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 8 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Динамо» Москва
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    «Северсталь» в домашней игре с «Динамо»
    В четвертом матче 1/4 финала «Запада» «Северсталь» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 8 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 08 Марта 2021 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Северсталь»

    Отправившись в Москву на первый матч, череповецкий клуб пытался сдержать атаки динамовцев. Отразить удалось 97.22% угроз. Но даже этого оказалось недостаточно. «Стальные» проиграли минимально (0:1).

    Во втором поединке «Северсталь» устроила реальный разнос хозяевам. Высокая реализация (20.83%) и надежность в защите (93.94% отраженных бросков) помогли гостям разгромить бело-голубых (5:2).

    При равенстве в серии соперники провели матч в Череповце 6 марта. У себя дома «Северсталь» упустила лидерство за 3 секунды до сирены, а затем слилась в овертайме (1:2 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    «Регулярку» подопечные Андрея Разина завершили на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции. В 60 поединках «Северсталь» заработала 68 баллов.

    «Динамо» Москва

    В стартовой плей-офф встрече динамовцам пришлось поломать голову над тем, как додавить гостей. Помог Яшкин, единственная шайба которого и принесла столичному клубу победу (1:0).

    Во втором матче «Динамо» Москва подвела бедная реализация (6.06%). И даже общее превосходство по броскам в створ (33:24) не помогло бело-голубым сдержать «Северсталь» (2:5).

    Еще драматичнее получилась третья встреча, где москвичи стараниями Кагарлицкого спасли игру за 3 секунды до конца, после чего Даниил Тарасов принес ребятам из столицы победу в овертайме (2:1 ОТ).

    В регулярном сезоне «Динамо» Москва заработало 84 балла в 60 матчах. А в турнирной таблице Западной конференции команда оказалась в тройке лидеров.

    Прогноз

    Победа «Северстали» в четвертой плей-офф встрече оценивается в 3.52, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Динамо» Москва — 1.91.

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    К каждому поединку динамовцы подходили в статусе фаворитов, но ни один матч не был для москвичей легкой прогулкой.

    Череповецкий клуб, второй раз уступивший в серии, снова навяжет бело-голубым борьбу и не позволит себя разгромить. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» с форой +1 за 1.67.

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