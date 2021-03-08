В четвертом матче 1/4 финала «Запада» «Северсталь» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 8 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Отправившись в Москву на первый матч, череповецкий клуб пытался сдержать атаки динамовцев. Отразить удалось 97.22% угроз. Но даже этого оказалось недостаточно. «Стальные» проиграли минимально (0:1).

Во втором поединке «Северсталь» устроила реальный разнос хозяевам. Высокая реализация (20.83%) и надежность в защите (93.94% отраженных бросков) помогли гостям разгромить бело-голубых (5:2).

При равенстве в серии соперники провели матч в Череповце 6 марта. У себя дома «Северсталь» упустила лидерство за 3 секунды до сирены, а затем слилась в овертайме (1:2 ОТ).

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«Регулярку» подопечные Андрея Разина завершили на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции. В 60 поединках «Северсталь» заработала 68 баллов.

«Динамо» Москва

В стартовой плей-офф встрече динамовцам пришлось поломать голову над тем, как додавить гостей. Помог Яшкин, единственная шайба которого и принесла столичному клубу победу (1:0).

Во втором матче «Динамо» Москва подвела бедная реализация (6.06%). И даже общее превосходство по броскам в створ (33:24) не помогло бело-голубым сдержать «Северсталь» (2:5).

Еще драматичнее получилась третья встреча, где москвичи стараниями Кагарлицкого спасли игру за 3 секунды до конца, после чего Даниил Тарасов принес ребятам из столицы победу в овертайме (2:1 ОТ).

В регулярном сезоне «Динамо» Москва заработало 84 балла в 60 матчах. А в турнирной таблице Западной конференции команда оказалась в тройке лидеров.

Прогноз

Победа «Северстали» в четвертой плей-офф встрече оценивается в 3.52, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Динамо» Москва — 1.91.

К каждому поединку динамовцы подходили в статусе фаворитов, но ни один матч не был для москвичей легкой прогулкой.

Череповецкий клуб, второй раз уступивший в серии, снова навяжет бело-голубым борьбу и не позволит себя разгромить. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» с форой +1 за 1.67.