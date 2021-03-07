В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 7 марта. Начало встречи — в 22:30 мск. «Чикаго» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

В 25 играх регулярного чемпионата «Блэкхокс» заработали 31 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона они занимают четвертую позицию.

Два матча из трех в конце февраля «Чикаго» провел в гостях. Это были поединки с «Коламбусом», в которых оба раза «дрозды» оказались сильнее (6:5 Б; 2:1).

В четырех следующих встречах подопечные Джереми Коллитона сыграли дома. В «Юнайтед Центре» «Би-хокс» проиграли «Детройту» (3:5) и победили «крылышек» (7:2).

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Соперником «Чикаго» в последних матчах была «Тампа-Бэй». Сперва «дрозды» уступили «молниям» (2:3 ОТ), а затем ребята Коллитона вырвали победу (4:3 Б).

«Тампа-Бэй»

Действующие обладатели Кубка Стэнли провели в «регулярке» 22 игры и заработали 34 очка. Благодаря этому они возглавляют рейтинг Центрального дивизиона.

Недавно у «Тампы-Бэй» была хорошая серия в чемпионате из шести поединков без поражений. Она началась с выездного матча против «Каролины» (4:2).

В двух следующих встречах команда Джона Купера обыграла «ураганов» на «Амали Арене» (3:0; 3:1). Затем «молнии» разобрались с «Далласом» (5:0; 2:0).

А завершилась серия без потерь поединком с «Чикаго» (3:2 ОТ). Обломали непобедимый отрезок «Тампы» «дрозды» в матче 6 марта (4:3 ОТ).

Прогноз

На победу «Чикаго» букмекеры дают коэффициент 3.56, на ничью — 4.88, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.85.

«Чикаго», идущий в четверке сильнейших, отстает от «Тампы» на 3 балла. Но у «молний» имеются игры в запасе. В любом случае, «дрозды» пока выдают хорошие поединки и смело бьются с любым соперником.

В очередной встрече с «Тампой» «Би-хокс» вновь будут действовать открыто и не станут прижиматься к своим воротам. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Чикаго» больше 2.5 с коэффициентом 1.93.