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    Чем закончится для «Трактора» второй выезд в Уфу?

    «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 1.74) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 5 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Трактор»
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    Станислав Гареев
    Во втором матче 1/4 финала «Востока» «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 5 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 05 Марта 2021 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.73
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
    •

    «Салават Юлаев»

    В первом матче, который состоялся в Уфе, хозяева смотрелись активнее, но пропустили гол на 4-й минуте первого периода. Чуть меньше минуты «юлаевцам» потребовалось, чтобы отыграться.

    Но пара заброшенных шайб «Трактора» в следующих двадцатиминутках оставила «Салават Юлаев» ни с чем (1:3). В этом матче уфимцы совершили 39 бросков в створ, однако реализовать им удалось всего 2.56% моментов.

    Минувший регулярный чемпионат команда Томи Ламсы закончила на четвертом месте в зачете Восточной конференции. В 60 играх она набрала 81 очко.

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    В заключительном отрезке сезона «Салават Юлаев» провел серию из девяти матчей без поражений, но в последнем поединке КХЛ «юлаевцы» влетели «Локомотиву» (1:4).

    «Трактор»

    Для челябинского клуба первый выезд в Уфу получился реально успешным. Забросив по шайбе в каждом периоде, «медведи» смогли победить (3:1) и повести в серии.

    В этой игре «Трактор» ударил в створ ворот всего 29 раз, что на 10 бросков меньше, чем у хозяев. Но реализация собственных шансов была добротной (10.34%). Сами же челябинцы отразили 97.44% угроз соперников.

    В турнирной таблице Восточной конференции «танкисты» оказались на пятой позиции. В своих 60 играх «регулярки» они набрали 74 балла.

    В последних двух матчах чемпионата команда Анвара Гатиятулина победила. В этих встречах «Трактор» одержал верх над «Торпедо» (3:2) и «Металлургом» Мг (3:2 ОТ).

    Прогноз

    На победу «Салавата Юлаева» в предстоящем матче плей-офф букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью — 4.24, а на победу «Трактора» — 4.20.

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    В первой игре уфимцы были хороши, но продемонстрировали низкую результативность и позволили соперникам воспользоваться шансами у собственных ворот.

    Разумеется, в ответке «юлаевцы» будут фаворитами, но челябинский клуб умеет терпеть в трудных моментах и не даст хозяевам обыграть себя крупно. Ну и сами «танкисты» поборются за положительный исход встречи. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» с форой +1.5 за 1.70.

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