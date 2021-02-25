В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Каролину». Матч пройдет на «Амали Арене» 25 февраля. Начало встречи — в 01:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

В 16 матчах регулярного первенства команда из Тампы заработала 23 очка. А в зачете Центрального дивизиона она опустилась на четвертую позицию.

После солидной серии из шести побед, которая прошла с 31 января по 10 февраля, «Тампа-Бэй» проиграла в трех поединках из пяти последних.

В одном из матчей подопечные Джона Купера крупно влетели «Флориде» (2:5), после чего «молнии» и сами покуражились в дуэли с «пантерами» (6:1).

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В третьем кряду поединке с «Флоридой» «Тампа-Бэй» снова проиграла (4:6). Позже ребята Купера были разгромлены «Каролиной» (0:4), а затем они хлопнули «Кейнс» (4:2).

«Каролина»

Коллектив из города Роли в 17 встречах «регулярки» заработал 25 очков. В зачете Центрального дивизиона он находится на втором месте.

Последний раз «Каролина» проигрывала в гостях 9 февраля. Соперником «ураганов» был «Коламбус», которому они уступили с минимальным разрывом (2:3).

Затем подопечные Рода Бриндамора обыграли «Даллас» в основное время (5:3) и по буллитам (3:3, 1:0), а также разнесли «Коламбус» (7:3).

Еще одно поражение «Кейнс» пережили 18 февраля, влетев дома «Флориде» в овертайме (3:4), но в двух следующих играх «Каролина» разобралась с «Чикаго» (5:3) и «Тампой» (4:0). В последней битве с «молниями» команда Бриндамора оказалась слабее (2:4).

Прогноз

На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.66, а на победу «Каролины» — 2.98.

В очередной раз между собой сыграют забивные команды, чьи матчи запоминаются высокой результативностью. В пяти играх из шести последних с участием «Тампы» было забито 6+ голов. Такой же тотал пробивала и «Каролина» в шести поединках из семи недавних.

Поэтому от личной встречи разыгравшихся соперников стоит ждать чего-то подобного. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.63.