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    НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», «Чикаго» одолел «Коламбус»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля

    Хоккей НХЛ Эдмонтон Ойлерз Ванкувер Кэнакс Детройт Ред Уингз Нэшвилл Предаторз Коламбус Блю Джекетс Чикаго Блэкхоукс Оттава Сенаторз Монреаль Канадиенс Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Нью-Джерси Дэвилз Баффало Сэйбрз Прогнозы на НХЛ
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    «Вашингтон» — «Питтсбург»
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    «Вашингтон» — «Питтсбург»

    «Нью-Джерси» — «Баффало» 1:4

    «Баффало» на выезде разгромил «Нью-Джерси» со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Никита Гусев.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Баффало» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
    Голы: Улофссон — 7 (бол., Далин, Райнхарт), 30:20 — 0:1. Асплунд — 1 (Райнхарт, Айкел), 45:16 — 0:2. Козенс — 3 (Холл, Стаал), 46:50 — 0:3. Гусев — 2 (Суббан, Заха), 59:32 — 1:3. Икин — 1 (п.в., Окпосо), 59:59 — 1:4Вратари: Блэквуд (57:10 — 58:25, 58:39 — 59:32, 59:41) — УлльмаркШтраф: 4-4Броски: 42 (15+6+21) — 37 (12+13+12)

    «Нью-Джерси» и «Баффало» имеют по 14 очков и делят 7-8 место в Восточном дивизионе.

    «Нью-Джерси» — «Баффало»

    «Вашингтон» — «Питтсбург» 2:3 ОТ

    Шайба Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0). Победный гол в овертайме провел Каспери Капанен. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов записал на свой счет голевую передачу.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Малкин — 4 (бол., Летанг, Гюнтцель), 6:41 — 0:1. Паник — 2 (Хара, Карлсон), 24:38 — 1:1. Шири — 5 (Кузнецов), 33:18 — 2:1. Гюнтцель — 6 (Марино, Капанен), 33:40 — 2:2. Капанен — 3 (Блюгерс, Джерри), 61:43 — 2:3Вратари: Ванечек — ДжерриШтраф: 4-4Броски: 22 (6+9+7+0) — 37 (12+18+6+1)

    «Вашингтон» занимает второе место в Восточном дивизионе, а «Питтсбург» — третье.

    «Вашингтон» — «Питтсбург»

    «Оттава» — «Монреаль» 5:4 Б

    «Оттава» выиграла у «Монреаля» — 5:4 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал Тим Штюцле. Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб отметился голевой передачей.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Монреаль» — 5:4 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Батерсон — 5 (Степан, Зуб), 1:36 — 1:0. Ткачак — 7 (бол., Батерсон, Штюцле), 9:57 — 2:0. Уэбер — 3 (Эванс, Перри), 16:03 — 2:1. Бреннстрем — 1 (бол., Уайт, К. Браун), 23:41 — 3:1. Друэн — 2, 24:52 — 3:2. Уэбер — 4 (Дано, Кулак), 30:06 — 3:3. Тоффоли — 12 (Дано, Эдмундсон), 48:06 — 3:4. Ткачак — 8 (Норрис, Шабо), 50:11 — 4:4Победный буллит: ШтюцлеВратари: Мюррей — ПрайсШтраф: 11-13Броски: 39 (14+19+4+2) — 36 (13+8+12+3)

    «Монреаль» занимает четвертое место в Северном дивизионе. «Оттава» замыкает таблицу.

    «Оттава» — «Монреаль»

    «Коламбус» — «Чикаго» 5:6 Б

    «Чикаго» в серии буллитов вырвал победу у «Коламбуса» — 6:5 Б (2:1, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0). Самым результативным игроком матча стал Патрик Кейн, набравший 4 (1+3) очка. Победный буллит реализовал Алекс Дебринкэт.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Чикаго» — 5:6 Б (1:2, 2:2, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Седерберг — 3 (бол., Кейн, Дебринкэт), 8:11 — 0:1. Кейн — 9 (Зутер, Янмарк), 10:03 — 0:2. Аткинсон — 8 (Дженнер), 11:34 — 1:2. Лайне — 7 (бол., Джонс, Рословик), 20:48 — 2:2. Хагель — 1 (Кейн, Седерберг), 28:12 — 2:3. Лайне — 8 (бол., Аткинсон, Джонс), 29:24 — 3:3. Кубалик — 6 (Кит, Седерберг), 35:05 — 3:4. Боквист — 1 (бол., Кейн, Кубалик), 43:37 — 3:5. Бьоркстранд — 5 (бол., Рословик, Г. Карлссон), 50:00 — 4:5. Бьоркстранд — 6 (Лайне), 56:00 — 5:5Победный буллит: ДебринкэтВратари: Корписало — ЛанкиненШтраф: 8-10Броски: 30 (5+12+8+5) — 34 (17+11+5+1)

    «Чикаго» занимает третье место в Центральном дивизионе. «Коламбус» идет на пятой строчке.

    «Коламбус» — «Чикаго»

    «Детройт» — «Нэшвилл» 0:2

    Шайбы Филипа Форсберга и Эли Толванена принесли «Нэшвиллу» выездную победу над «Детройтом» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Нэшвилл» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Форсберг — 9 (бол., Йоси, Гранлунд), 44:36 — 0:1. Толванен — 2 (бол., Форсберг, Йоси), 49:57 — 0:2Вратари: Бернье (57:26) — РиннеШтраф: 8-2Броски: 24 (8+5+11) — 33 (9+10+14)

    «Нэшвилл» поднялся на шестое место в Центральном дивизионе с 16 очками, «Детройт» остался на последнем месте (13 очков).

    «Детройт» — «Нэшвилл»

    «Ванкувер» — «Эдмонтон» 3:4

    «Эдмонтон» одержал волевую победу над «Ванкувером» со счетом 4:3 (1:3, 0:0, 3:0), проигрывая 0:3 по ходу матча. Три результативные передачи в свой актив записал немецкий форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:4 (3:1, 0:0, 0:3)
    Голы: Хорват — 9 (Шмидт, Петтерссон), 1:06 — 1:0. Майерс — 3, 8:06 — 2:0. Петтерссон — 8 (Миллер, Бенн), 15:17 — 3:0. Кахун — 3 (Бэрри, Драйзайтль), 18:43 — 3:1. Кахун — 4 (Драйзайтль, Ямамото), 40:55 — 3:2. Макдэвид — 13 (бол., Драйзайтль, Чейссон), 44:23 — 3:3. Эннис — 2 (Хайра, Ларссон), 53:25 — 3:4Вратари: Демко (58:28) — СмитШтраф: 8-4Броски: 33 (11+9+13) — 29 (9+10+10)

    «Эдмонтон» остался вторым в Северном дивизионе, «Ванкувер» — шестой.

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