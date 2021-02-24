НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», «Чикаго» одолел «Коламбус»

«Нью-Джерси» — «Баффало» 1:4

«Баффало» на выезде разгромил «Нью-Джерси» со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Никита Гусев.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Баффало» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Голы: Улофссон — 7 (бол., Далин, Райнхарт), 30:20 — 0:1. Асплунд — 1 (Райнхарт, Айкел), 45:16 — 0:2. Козенс — 3 (Холл, Стаал), 46:50 — 0:3. Гусев — 2 (Суббан, Заха), 59:32 — 1:3. Икин — 1 (п.в., Окпосо), 59:59 — 1:4Вратари: Блэквуд (57:10 — 58:25, 58:39 — 59:32, 59:41) — УлльмаркШтраф: 4-4Броски: 42 (15+6+21) — 37 (12+13+12)

«Нью-Джерси» и «Баффало» имеют по 14 очков и делят 7-8 место в Восточном дивизионе.

«Нью-Джерси» — «Баффало»

«Вашингтон» — «Питтсбург» 2:3 ОТ

Шайба Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0). Победный гол в овертайме провел Каспери Капанен. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов записал на свой счет голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Малкин — 4 (бол., Летанг, Гюнтцель), 6:41 — 0:1. Паник — 2 (Хара, Карлсон), 24:38 — 1:1. Шири — 5 (Кузнецов), 33:18 — 2:1. Гюнтцель — 6 (Марино, Капанен), 33:40 — 2:2. Капанен — 3 (Блюгерс, Джерри), 61:43 — 2:3Вратари: Ванечек — ДжерриШтраф: 4-4Броски: 22 (6+9+7+0) — 37 (12+18+6+1)

«Вашингтон» занимает второе место в Восточном дивизионе, а «Питтсбург» — третье.

«Вашингтон» — «Питтсбург»

«Оттава» — «Монреаль» 5:4 Б

«Оттава» выиграла у «Монреаля» — 5:4 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал Тим Штюцле. Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Монреаль» — 5:4 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Батерсон — 5 (Степан, Зуб), 1:36 — 1:0. Ткачак — 7 (бол., Батерсон, Штюцле), 9:57 — 2:0. Уэбер — 3 (Эванс, Перри), 16:03 — 2:1. Бреннстрем — 1 (бол., Уайт, К. Браун), 23:41 — 3:1. Друэн — 2, 24:52 — 3:2. Уэбер — 4 (Дано, Кулак), 30:06 — 3:3. Тоффоли — 12 (Дано, Эдмундсон), 48:06 — 3:4. Ткачак — 8 (Норрис, Шабо), 50:11 — 4:4Победный буллит: ШтюцлеВратари: Мюррей — ПрайсШтраф: 11-13Броски: 39 (14+19+4+2) — 36 (13+8+12+3)

«Монреаль» занимает четвертое место в Северном дивизионе. «Оттава» замыкает таблицу.

«Оттава» — «Монреаль»

«Коламбус» — «Чикаго» 5:6 Б

«Чикаго» в серии буллитов вырвал победу у «Коламбуса» — 6:5 Б (2:1, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0). Самым результативным игроком матча стал Патрик Кейн, набравший 4 (1+3) очка. Победный буллит реализовал Алекс Дебринкэт.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Чикаго» — 5:6 Б (1:2, 2:2, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Седерберг — 3 (бол., Кейн, Дебринкэт), 8:11 — 0:1. Кейн — 9 (Зутер, Янмарк), 10:03 — 0:2. Аткинсон — 8 (Дженнер), 11:34 — 1:2. Лайне — 7 (бол., Джонс, Рословик), 20:48 — 2:2. Хагель — 1 (Кейн, Седерберг), 28:12 — 2:3. Лайне — 8 (бол., Аткинсон, Джонс), 29:24 — 3:3. Кубалик — 6 (Кит, Седерберг), 35:05 — 3:4. Боквист — 1 (бол., Кейн, Кубалик), 43:37 — 3:5. Бьоркстранд — 5 (бол., Рословик, Г. Карлссон), 50:00 — 4:5. Бьоркстранд — 6 (Лайне), 56:00 — 5:5Победный буллит: ДебринкэтВратари: Корписало — ЛанкиненШтраф: 8-10Броски: 30 (5+12+8+5) — 34 (17+11+5+1)

«Чикаго» занимает третье место в Центральном дивизионе. «Коламбус» идет на пятой строчке.

«Коламбус» — «Чикаго»

«Детройт» — «Нэшвилл» 0:2

Шайбы Филипа Форсберга и Эли Толванена принесли «Нэшвиллу» выездную победу над «Детройтом» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Нэшвилл» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Голы: Форсберг — 9 (бол., Йоси, Гранлунд), 44:36 — 0:1. Толванен — 2 (бол., Форсберг, Йоси), 49:57 — 0:2Вратари: Бернье (57:26) — РиннеШтраф: 8-2Броски: 24 (8+5+11) — 33 (9+10+14)

«Нэшвилл» поднялся на шестое место в Центральном дивизионе с 16 очками, «Детройт» остался на последнем месте (13 очков).

«Детройт» — «Нэшвилл»

«Ванкувер» — «Эдмонтон» 3:4

«Эдмонтон» одержал волевую победу над «Ванкувером» со счетом 4:3 (1:3, 0:0, 3:0), проигрывая 0:3 по ходу матча. Три результативные передачи в свой актив записал немецкий форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:4 (3:1, 0:0, 0:3) Голы: Хорват — 9 (Шмидт, Петтерссон), 1:06 — 1:0. Майерс — 3, 8:06 — 2:0. Петтерссон — 8 (Миллер, Бенн), 15:17 — 3:0. Кахун — 3 (Бэрри, Драйзайтль), 18:43 — 3:1. Кахун — 4 (Драйзайтль, Ямамото), 40:55 — 3:2. Макдэвид — 13 (бол., Драйзайтль, Чейссон), 44:23 — 3:3. Эннис — 2 (Хайра, Ларссон), 53:25 — 3:4Вратари: Демко (58:28) — СмитШтраф: 8-4Броски: 33 (11+9+13) — 29 (9+10+10)

«Эдмонтон» остался вторым в Северном дивизионе, «Ванкувер» — шестой.