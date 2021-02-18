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    «Торонто» проведет результативный матч с «Оттавой»?

    «Торонто» — «Оттава». Прогноз и ставка (к. 1.70) на хоккейный матч НХЛ 18 февраля 2021 года

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    «Торонто» — «Оттава»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» будет принимать «Оттаву». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 18 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 4.80
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    «Торонто»

    Канадская команда из Торонто, провинция Онтарио, за 16 матчей регулярного первенства смогла заработать 24 балла. В Северном дивизионе она является лидером.

    Недавно у «Торонто» была неплохая серия из четырех побед в основное время. Трижды в ходе этого отрезка «листья» встретились с «Ванкувером» (7:3; 5:1; 3:1).

    Затем подопечные Шелдона Кифа зарубились с «Монреалем». В гостевом поединке «кабаны» также взяли верх (4:2). А вот на «Скотиабанк Арене» хозяева не справились с «Хабс» (1:2).

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    В недавней игре «Торонто» сразился с «Оттавой». Однако в дуэли с аутсайдером «Севера» коллектив Шелдона Кифа оказался слабее в дополнительное время (5:6).

    «Оттава»

    Другой канадский клуб из провинции Онтарио находится на последнем месте в Северном дивизионе. В 17 поединках «регулярки» он заработал всего 9 баллов.

    В текущем сезоне «Оттава» добыла четыре победы. Три из них состоялись на чужих аренах. Впервые взять максимум на выезде «Сенс» удалось 5 февраля во встрече с «Монреалем» (3:2).

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    • А после поединка с «Хабс» «Оттава» потерпела четыре поражения. Уступили «полководцы» «Монреалю» (1:2), дважды «Эдмонтону» (1:3; 2:3) и «Виннипегу» (1:5).

    В следующем матче против «Джетс» подопечные Ди Джея Смита победили (2:1). В недавней игре «сенаторы» хлопнули «Торонто» в дополнительное время (6:5).

    Прогноз

    На победу «Торонто» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.59, на ничью — за 5.35, а на победу «Оттавы» — за 4.72.

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    Последняя встреча «Торонто» и «Оттавы» закончилась сенсационной победой гостей. Однако в таблице «Севера» «полководцы» застряли на дне и успели пропустить уже 69 шайб, что является вторым худшим показателем в дивизионе.

    Разумеется, после глупой потери очков лидер «Торонто» попытается взять реванш. А сама игра должна получиться результативной. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 с коэффициентом 1.70.

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