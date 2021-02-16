НХЛ. Дубли Дадонова и Волкова, результативные передачи Свечникова, Гаврикова и Сергачева

«Аризона» — «Сент-Луис» 1:0

Гол Клейтона Келли принес «Аризоне» победу над «Сент-Луисом» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сент-Луис» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Гол: Келлер — 5 (Н. Шмалц), 25:21 — 1:0Вратари: Кемпер — Биннингтон (58:55)Штраф: 4-8Броски: 19 (10+5+4) — 24 (9+12+3)

«Аризона» с 16 очками занимает третье место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 20 очками — на второй строчке.

«Аризона» — «Сент-Луис»

«Торонто» — «Оттава» 5:6 ОТ

Дубль Евгения Дадонова принес «Оттаве» выездную победу над «Торонто» со счетом 6:5 ОТ (1:2, 1:3, 3:0, 1:0). Россиянин перевел игру в овертайм и забросил победную шайбу. В составе проигравших дубль оформил Остон Мэттьюс.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Оттава» — 5:6 ОТ (2:1, 3:1, 0:3, 0:1) Голы: Мэттьюс — 12 (Торнтон, Марнер), 6:32 — 1:0. Бойд — 2 (Спецца), 10:29 — 2:0. Батерсон — 2 (Штюцле), 12:40 — 2:1. Энгвалль — 1 (Керфут, Броди), 21:49 — 3:1. Торнтон — 2 (Мэттьюс), 29:51 — 4:1. Мэттьюс — 13 (бол., Райлли, Таварес), 39:01 — 5:1. Пол — 3 (мен., Уотсон), 39:51 — 5:2. Зуб — 1 (Тирни, К. Браун), 40:41 — 5:3. К. Браун — 3 (Уайт, Шабо), 45:52 — 5:4. Дадонов — 5 (Ткачак, Норрис), 57:59 — 5:5. Дадонов — 6 (Шабо, Пол), 62:19 — 5:6Вратари: Андерсен — Хегберг (57:38 — 57:59)Штраф: 11-9Броски: 38 (13+11+12+2) — 31 (4+15+10+2)

«Торонто» с 24 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 9 очками — на седьмой строчке.

«Торонто» — «Оттава»

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 4:6

«Флорида» на выезде обыграла «Тампу» со счетом 6:4 (1:1, 4:3, 1:0). Дубль в составе «Лайтнинг» оформил форвард Александр Волков, результативная передача на счету Михаила Сергачева.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 4:6 (1:1, 3:4, 0:1) Голы: Стэмкос — 8 (Чернак, Палат), 6:24 — 1:0. Юбердо — 5 (Хернквист, Уигар), 7:56 — 1:1. Типпетт — 1 (Луостаринен), 24:59 — 1:2. Ватрано — 4 (буллит), 28:39 — 1:3. Дюклер — 1 (Барков, Верхэге), 30:23 — 1:4. Волков — 2 (Макдона), 31:42 — 2:4. Барков — 5 (Верхэге, Строльман), 32:36 — 2:5. Волков — 3 (Марун, Смит), 35:50 — 3:5. Джонсон — 4 (Жозеф, Сергачев), 36:38 — 4:5. Строльман — 1 (Юбердо, Гудас), 40:59 — 4:6Вратари: Макэлхинни (57:48) — ДридгерШтраф: 16-18Броски: 31 (6+14+11) — 21 (10+7+4)

«Флорида» с 20 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Тампа» с 21 очком — на первой строчке.

«Тампа-Бэй» — «Флорида»

«Баффало» — «Айлендерс» 1:3

«Айлендерс» переиграли «Баффало» со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0). У победителей отличились Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо и Брок Нельсон. За проигравших гол забил Виктор Олофссон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Айлендерс» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) Голы: Ли — 5 (Бэйли, Барзал), 16:37 — 0:1. Пажо — 5 (Ледди, Мэйфилд), 18:21 — 0:2. Улофссон — 5 (бол., Далин, Райнхарт), 21:40 — 1:2. Нельсон — 3 (бол., Бэйли, Вальстрем), 29:49 — 1:3Вратари: Улльмарк (57:27 — 57:32, 58:29) — ВарламовШтраф: 4-4Броски: 21 (12+9+0) — 29 (8+9+12)

«Айлендерс» с 17 очками занимают третье место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 10 очками — на 8-й строчке.

«Баффало» — «Айлендерс»

«Каролина» — «Коламбус» 7:3

«Каролина» на своем льду разгромил «Коламбус» со счетом 7:3 (2:3, 3:0, 2:0). Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников и защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков отметились результативными передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Коламбус» — 7:3 (2:3, 3:0, 2:0) Голы: Аткинсон — 6 (Лайне, Рословик), 0:26 — 0:1. Дженнер — 5 (Фолиньо, Гавриков), 5:55 — 0:2. Ахо — 4 (Славин, Макгинн), 13:14 — 1:2. Стенлунд — 3 (Дженнер, Бьоркстранд), 15:53 — 1:3. Стаал — 5 (Фогеле, Бин), 18:32 — 2:3. Макгинн — 6 (Терявяйнен, Ахо), 21:29 — 3:3. Терявяйнен — 2 (Макгинн, Гардинер), 21:56 — 4:3. Нидеррайтер — 7 (бол., Терявяйнен, Нечас), 39:13 — 5:3. Макгинн — 7 (Бин, Терявяйнен), 51:35 — 6:3. Стаал — 6 (бол., Трочек, Свечников), 51:54 — 7:3Вратари: Раймер — Корписало (Мерзликинс, 40:00)Штраф: 6-4Броски: 34 (12+13+9) — 40 (15+13+12)

«Каролина» с 20 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 18 очками — на пятой строчке.

«Каролина» — «Коламбус»

«Детройт» — «Чикаго» 2:3 ОТ

Дубль Доминика Кубалека принес «Чикаго» гостевую победу в овертайме над «Детройтом» со счетом 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0).

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Чикаго» — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1) Голы: Янмарк — 6 (Седерберг, Задоров), 4:19 — 0:1. Кубалик — 4 (Хагель), 16:09 — 0:2. Наместников — 4 (Немет, Ганье), 19:45 — 1:2. Юос — 1 (Нильсен, Эрне), 45:49 — 2:2. Кубалик — 5 (Зутер, Боден), 64:43 — 2:3Вратари: Грайсс — СуббанШтраф: 6-4Броски: 29 (13+6+9+1) — 24 (6+11+3+4)

«Чикаго» с 20 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 11 очками — на восьмой строчке.

«Детройт» — «Чикаго»

«Эдмонтон» — «Виннипег» 5:6

Три очка Марка Шайфли принесли «Виннипегу» победу над «Эдмонтоном» со счетом 6:5 (2:1, 3:3, 1:1).

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Виннипег» — 5:6 (1:2, 3:3, 1:1) Голы: Шайфли — 7 (бол., Уилер, Пионк), 6:30 — 0:1. Чейссон — 1 (Шор, Бушар), 11:03 — 1:1. Коннор — 8, 12:50 — 1:2. Эпплтон — 4 (Шайфли), 20:49 — 1:3. Элерс — 10 (Коннор, Штястны), 22:31 — 1:4. Ньюджент-Хопкинс — 6 (бол., Макдэвид, Бэрри), 29:12 — 2:4. Ямамото — 5 (Нерс, Бэрри), 32:57 — 3:4. Перро — 3 (Пионк, Лаури), 34:15 — 3:5. Чейссон — 2 (Эннис, Бушар), 37:39 — 4:5. Ньюджент-Хопкинс — 7 (Пульюярви, Макдэвид), 42:55 — 5:5. Уилер — 5 (Моррисси, Шайфли), 46:22 — 5:6Вратари: Смит (Коскинен, 22:31, 58:11) — ХеллебакШтраф: 9-9Броски: 45 (14+22+9) — 24 (8+9+7)

«Виннипег» с 19 очками занимает третье место в Северном дивизионе, «Эдмонтон» с 18 очками — на четвертой строчке.

«Эдмонтон» — «Виннипег»

«Ванкувер» — «Калгари» 3:4 ОТ

«Сан-Хосе» — «Анахайм» 3:2