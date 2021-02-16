СКА
Питерцы приняли участие в 54 матчах регулярного первенства и заработали в них 74 очка. В турнирной таблице Западной конференции они находятся на второй позиции.
Недавно СКА добыл четыре победы кряду в основное время. Эта неплохая серия началась с поединков против «Автомобилиста» (3:1) и «Витязя» (3:1).
Позже ребята Валерия Брагина разгромили «Северсталь» (4:1), а затем снесли «Спартак» (5:0). После встречи с московским клубом «армейцы» проиграли «Динамо» Москва (0:2).
Вернувшись в родные стены, СКА зарубился с «Локомотивом» и одержал победу в овертайме (3:2). А в последнем матче питерцы разобрались с «Йокеритом» (3:2).
«Спартак»
Московский клуб опустился на девятое место. Теперь вне зоны плей-офф команда находится с 56 баллами, добытыми в 54 поединках. От «Витязя» она отстает по дополнительным показателям.
В трех последних матчах января «Спартак» принимал соперников на своем льду. Сперва красно-белые одержали верх над «Торпедо» в дополнительное время (3:2).
А после поединка с «автозаводцами» подопечные Олега Знарка проиграли «Металлургу» Мг (1:3) и были без шансов разгромлены СКА (0:5).
Позже «гладиаторы» добыли очки в матче с «Куньлунем» (5:3), а 5 февраля «Спартак» влетел «Северстали» (2:5). Перед паузой на Евротур столичный коллектив разобрался с «Динамо» Рига (2:1).
Прогноз
Победа СКА в этой игре оценивается в 1.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.90, а на победу «Спартака» — 5.40.
Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, СКА в «Ледовом дворце» готов порадовать своих болельщиков очередной победой.
«Спартак» сейчас не в лучшей форме, поэтому даже серьезный настрой на решающие игры может не помочь им выстоять против «армейцев». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал СКА больше 3 с коэффициентом 1.79.