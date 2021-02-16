В матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Спартак». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 16 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Питерцы приняли участие в 54 матчах регулярного первенства и заработали в них 74 очка. В турнирной таблице Западной конференции они находятся на второй позиции.

Недавно СКА добыл четыре победы кряду в основное время. Эта неплохая серия началась с поединков против «Автомобилиста» (3:1) и «Витязя» (3:1).

Позже ребята Валерия Брагина разгромили «Северсталь» (4:1), а затем снесли «Спартак» (5:0). После встречи с московским клубом «армейцы» проиграли «Динамо» Москва (0:2).

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Вернувшись в родные стены, СКА зарубился с «Локомотивом» и одержал победу в овертайме (3:2). А в последнем матче питерцы разобрались с «Йокеритом» (3:2).

«Спартак»

Московский клуб опустился на девятое место. Теперь вне зоны плей-офф команда находится с 56 баллами, добытыми в 54 поединках. От «Витязя» она отстает по дополнительным показателям.

В трех последних матчах января «Спартак» принимал соперников на своем льду. Сперва красно-белые одержали верх над «Торпедо» в дополнительное время (3:2).

А после поединка с «автозаводцами» подопечные Олега Знарка проиграли «Металлургу» Мг (1:3) и были без шансов разгромлены СКА (0:5).

Позже «гладиаторы» добыли очки в матче с «Куньлунем» (5:3), а 5 февраля «Спартак» влетел «Северстали» (2:5). Перед паузой на Евротур столичный коллектив разобрался с «Динамо» Рига (2:1).

Прогноз

Победа СКА в этой игре оценивается в 1.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.90, а на победу «Спартака» — 5.40.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, СКА в «Ледовом дворце» готов порадовать своих болельщиков очередной победой.

«Спартак» сейчас не в лучшей форме, поэтому даже серьезный настрой на решающие игры может не помочь им выстоять против «армейцев». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал СКА больше 3 с коэффициентом 1.79.