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    Обыграет ли СКА «Спартак» с крупным счетом?

    СКА — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 1.79) на хоккейный матч КХЛ 16 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Спартак»
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    Антон Бурдасов
    В матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Спартак». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 16 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Февраля 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
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    СКА

    Питерцы приняли участие в 54 матчах регулярного первенства и заработали в них 74 очка. В турнирной таблице Западной конференции они находятся на второй позиции.

    Недавно СКА добыл четыре победы кряду в основное время. Эта неплохая серия началась с поединков против «Автомобилиста» (3:1) и «Витязя» (3:1).

    Позже ребята Валерия Брагина разгромили «Северсталь» (4:1), а затем снесли «Спартак» (5:0). После встречи с московским клубом «армейцы» проиграли «Динамо» Москва (0:2).

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    Вернувшись в родные стены, СКА зарубился с «Локомотивом» и одержал победу в овертайме (3:2). А в последнем матче питерцы разобрались с «Йокеритом» (3:2).

    «Спартак»

    Московский клуб опустился на девятое место. Теперь вне зоны плей-офф команда находится с 56 баллами, добытыми в 54 поединках. От «Витязя» она отстает по дополнительным показателям.

    В трех последних матчах января «Спартак» принимал соперников на своем льду. Сперва красно-белые одержали верх над «Торпедо» в дополнительное время (3:2).

    А после поединка с «автозаводцами» подопечные Олега Знарка проиграли «Металлургу» Мг (1:3) и были без шансов разгромлены СКА (0:5).

    Позже «гладиаторы» добыли очки в матче с «Куньлунем» (5:3), а 5 февраля «Спартак» влетел «Северстали» (2:5). Перед паузой на Евротур столичный коллектив разобрался с «Динамо» Рига (2:1).

    Прогноз

    Победа СКА в этой игре оценивается в 1.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.90, а на победу «Спартака» — 5.40.

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    Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, СКА в «Ледовом дворце» готов порадовать своих болельщиков очередной победой.

    «Спартак» сейчас не в лучшей форме, поэтому даже серьезный настрой на решающие игры может не помочь им выстоять против «армейцев». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал СКА больше 3 с коэффициентом 1.79.

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