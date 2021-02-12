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    «Чикаго» выстроит в игре против «Коламбуса»?

    «Чикаго» — «Коламбус». Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч НХЛ 12 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Коламбус»
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    Маттиас Янмарк
    В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Коламбус». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 12 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Чикаго» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.30
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Чикаго»

    Команда из Чикаго, штат Иллинойс, провела в регулярном сезоне 14 матчей, в ходе которых заработала 16 очков. В зачете Центрального дивизиона она занимает третье место.

    Первые победы в нынешнем розыгрыше НХЛ «Чикаго» добыл в противостоянии с «Детройтом». Оба раза «дрозды» без шансов разгромили «крылышек» (4:1; 6:2).

    После игр против «Ред Уингз» команда Джереми Коллитона уступила «Нэшвиллу» в овертайме (2:3) и по буллитам (1:1, 0:1), а затем она оказалась слабее «Коламбуса» (1:2). В других матчах «Чикаго» начал чаще выигрывать.

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    «Би-хокс» победили «Коламбус» (3:1). А после поражения от «Каролины» по буллитам (3:3, 0:1) «дрозды» хлопнули ее во втором поединке (6:4). В паре последних игр команда Коллитона взяла верх над «Далласом» в дополнительное время (2:1; 2:1).

    «Коламбус»

    Коллектив из Колумбуса, штат Огайо, также сыграл в текущем сезоне в 14 играх. В своих поединках он одержал 15 баллов и расположился на четвертом месте в Центральном дивизионе.

    Несмотря на свое выгодное положение в таблице, «Коламбус» в последнее время чередует победы поражениями против тех же соперников.

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    • В конце января и начале февраля «Блю Джекетс» встретились с «Чикаго». В первой игре коллектив Джона Тортореллы одержал верх (2:1), после чего была потеря во втором поединке (1:3).

    Затем в противостоянии с «Далласом» «Коламбус» также уступил (3:6) и победил (4:3). Подобный сценарий повторился и в матчах против «Каролины», где «мундиры» были слабее (5:6) и хлопнули «Кейнс» (3:2).

    Прогноз

    Победа «Чикаго» в этой встрече оценивается в 2.53, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Коламбуса» — 2.48.

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    Сейчас «Би-хокс» играют на максимум своих возможностей. Команда старается выкладываться по полной, из-за чего находится в топ-3.

    В дуэли с «Коламбусом» «дрозды» попытаются взять очередные баллы и не уступят гостям. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго» с форой 0 за 1.94.

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