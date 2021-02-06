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    Игра с «Оттавой» получится простой для «Монреаля»?

    «Оттава» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 1.87) на хоккейный матч НХЛ 6 февраля 2021 года

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    «Оттава» — «Монреаль»: прогноз и ставка
    «Оттава» — «Монреаль»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 6 февраля. Начало встречи — в 21:00 мск. «Оттава» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Оттава»

    Канадский клуб из провинции Онтарио в 11 играх сумел заработать всего 5 очков, из-за чего в Северном дивизионе он расположен на последнем месте.

    После победы на старте сезона над «Торонто» (5:3) «Оттава» проиграла девять матчей кряду. И началась печальная серия с ответки от «листьев» (2:3).

    Затем «Сенс» уступили «Виннипегу» в дополнительное время (3:4) и два раза в основное (1:4; 3:6). Позже «полководцы» трижды были разгромлены «Ванкувером» (1:7; 1:5; 1:4).

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    В паре следующих встреч «Оттава» проиграла «Эдмонтону» (5:8; 2:4), а вот 5 февраля подопечные Ди Джея Смита хлопнули «Монреаль» (3:2).

    «Монреаль»

    Команда из провинции Квебек в Северном дивизионе занимает вторую позицию. Сыграв в 11 поединках регулярного первенства, она сумела насобирать 16 очков.

    С 22 по 29 января «Монреаль» одержал три победы кряду. Для «Хабс» это самая большая серия в текущем сезоне. В двух поединках «славные» хлопнули «Ванкувер» (7:3; 5:2).

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    • А затем они уверенно разобрались с «Калгари» (4:2). Прервался же победный отрезок 31 числа, когда подопечные Клода Жюльена всухую влетели «огонькам» (0:2).

    Затем «Монреаль» еще пару раз зарубился с «Ванкувером». Обе встречи «Хабс» снова выиграли (6:2; 5:3). А в последнем поединке команда Жюльена неожиданно оказалась слабее «Оттавы» (2:3).

    Прогноз

    Победа «Оттавы» в предстоящей игре оценивается в 3.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.88, а на победу «Монреаля» — 1.87.

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    В первой встрече против «Сенс» коллектив Клода Жюльена нанес 38 бросков, однако для победы этого оказалось мало, поскольку команду подвела слабая реализация.

    Во втором поединке против аутсайдера «Севера» «славные» смогут выступить лучше. Наши прогноз и ставка — победа «Монреаля» с коэффициентом 1.87.

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