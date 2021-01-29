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    По силам ли «Каролине» оборона «Тампы»?

    «Каролина» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 29 января 2021 года

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    «Каролина» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка
    Дуги Хэмилтон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет на «PNC-Арене» 29 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Каролина»

    Коллектив из города Роли провел в текущем сезоне всего три матча. В этих поединках «ураганы» получили 4 очка. На данный момент они находятся на последнем месте в Центральном дивизионе.

    На старте сезона «Каролина» дважды встретилась с «Детройтом». В первом матче «Кейнс» имели полное превосходство в атаке и добыли уверенную победу над «крылышками» (3:0).

    Во втором поединке ребятам Рода Бриндамора везло меньше. Они снова чаще били в створ, однако соперник был точнее. В итоге «Каролина» потерпела поражение (2:4).

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    В последнем на сегодняшний день матче «Кейнс» зарубились с «Нэшвиллом». В гостевой игре коллектив Бриндамора без особых проблем разобрался с «хищниками».

    «Тампа-Бэй»

    Команда из Тампы также провела не очень-то и много матчей на старте. Сыграв четырежды, она получила 6 очков и оказалась четвертой в таблице Центрального дивизиона.

    В начале чемпионата «Тампа-Бэй» дважды сошлась в противостоянии с «Чикаго». Обе встречи на «Амали Арене» «молнии» провели уверенно (5:1; 5:2).

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    • Затем подопечные Джона Купера встретились с «Коламбусом». Первый поединок против «мундиров» перевалил за час игры. А уже в овертайме «молнии» добили «Блю Джекетс» (3:2).

    Второй их матч получился для «Тампы» не таким удачным. Команда Купера показала плохую реализацию, а в свою сетку получила полную пачку (2:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Каролины» оценивается в 2.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.29.

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    В четырех играх «Тампа» пропустила 10 голов. В обороне «молнии» небезгрешны. Этим хозяева и попробуют воспользоваться в их четвертой встрече сезона.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Каролины» больше 2.5 с коэффициентом 1.66.

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