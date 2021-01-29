В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет на «PNC-Арене» 29 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Коллектив из города Роли провел в текущем сезоне всего три матча. В этих поединках «ураганы» получили 4 очка. На данный момент они находятся на последнем месте в Центральном дивизионе.

На старте сезона «Каролина» дважды встретилась с «Детройтом». В первом матче «Кейнс» имели полное превосходство в атаке и добыли уверенную победу над «крылышками» (3:0).

Во втором поединке ребятам Рода Бриндамора везло меньше. Они снова чаще били в створ, однако соперник был точнее. В итоге «Каролина» потерпела поражение (2:4).

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В последнем на сегодняшний день матче «Кейнс» зарубились с «Нэшвиллом». В гостевой игре коллектив Бриндамора без особых проблем разобрался с «хищниками».

«Тампа-Бэй»

Команда из Тампы также провела не очень-то и много матчей на старте. Сыграв четырежды, она получила 6 очков и оказалась четвертой в таблице Центрального дивизиона.

В начале чемпионата «Тампа-Бэй» дважды сошлась в противостоянии с «Чикаго». Обе встречи на «Амали Арене» «молнии» провели уверенно (5:1; 5:2).

Затем подопечные Джона Купера встретились с «Коламбусом». Первый поединок против «мундиров» перевалил за час игры. А уже в овертайме «молнии» добили «Блю Джекетс» (3:2).

Второй их матч получился для «Тампы» не таким удачным. Команда Купера показала плохую реализацию, а в свою сетку получила полную пачку (2:5).

Прогноз и ставка

Победа «Каролины» оценивается в 2.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.29.

В четырех играх «Тампа» пропустила 10 голов. В обороне «молнии» небезгрешны. Этим хозяева и попробуют воспользоваться в их четвертой встрече сезона.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Каролины» больше 2.5 с коэффициентом 1.66.