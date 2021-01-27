В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Северсталь». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 27 января. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Питерцы сыграли в 49 матчах «регулярки», в ходе которых набрали 66 зачетных баллов. В турнирной таблице Западной конференции они идут вторыми.

С 30 декабря по 10 января СКА проиграл четыре встречи кряду. На чужих льдах «армейцы» уступили «Йокериту» (1:2), «Динамо» Минск в овертайме (3:4) и «Локомотиву» (1:4).

А затем у себя дома подопечные Валерия Брагина проиграли ЦСКА в дополнительное время (2:3). Разбавить частые потери команде из Санкт-Петербурга удалось благодаря победе над «Сочи» (3:1).

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А в очередном армейском дерби СКА оказался слабее ЦСКА (1:3). Два последних матча коллектив Брагина затащил на выезде, хлопнув «Автомобилист» (3:1) и «Витязь» (3:1).

«Северсталь»

Череповецкая команда также провела 49 матчей. За все эти поединки она получила 54 очка. В таблице Западной конференции «стальные» идут седьмыми.

В 2021-м «Северсталь» успела сыграть в 8 встречах и победила в половине из них. Сперва череповецкий клуб одержал верх над «Куньлунем» (4:2).

А после поражения от «Авангарда» (3:4) «стальные» обыграли «Сочи» (4:2) и «Динамо» Рига (3:2). Далее коллектив Андрея Разина дома оказался слабее «Динамо» Минск в серии буллитов (1:1, 1:2).

Три последних матча «Северсталь» провела в гостях. На чужих аренах ребята из Череповца проиграли «Салавату Юлаеву» (2:4), разгромили «Автомобилист» (6:3) и влетели «Динамо» Минск (1:2).

Прогноз и ставка

На победу СКА в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью предлагается котировка 5.10, а на победу «Северстали» — 5.85.

Ни в одном из шести последних матчей с участием СКА не было забито больше 5 голов. Да и личные встречи с «Северсталью» не балуют результативностью.

В четырех недавних очных поединках общее число заброшенных шайб не превышало отметку в 4 гола. В грядущем матче немотивированные хозяева также не станут напрягаться. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.63.