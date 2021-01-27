ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк ЛэмпардНикакой романтики. Подробности увольнения Лэмпарда из «Челси» Юлиан ДракслерТрансферный дайджест. 19-25 января Уле-Гуннар Сульшер«МЮ» набирает обороты, а черная полоса «Ливерпуля» продолжается
  • 15:08
    • «Салават Юлаев» одержал победу над «Амуром»
  • 13:49
    • Кассано о Кокорине: «Фиорентина» приобрела фантастического игрока
  • 11:23
    • Большунов может получить тюремный срок в Финляндии
  • 11:08
    • Макгрегор отстранен от боев на полгода
  • 09:35
    • «Голден Стэйт» разгромил «Миннесоту», «Бруклин» обыграл «Майами»
  • 07:31
    • Россиянин Дорофеев подписал контракт с «Вегасом»
  • 07:00
    • Долги «Барселоны» превысили миллиард евро
    Все новости спорта

    Игра в «Ледовом дворце» запомнится голами?

    СКА — «Северсталь». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 27 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Северсталь
    СКА — «Северсталь»: прогноз и ставка
    Евгений Тимкин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Северсталь». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 27 января. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 27 Января 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
    •

    СКА

    Питерцы сыграли в 49 матчах «регулярки», в ходе которых набрали 66 зачетных баллов. В турнирной таблице Западной конференции они идут вторыми.

    С 30 декабря по 10 января СКА проиграл четыре встречи кряду. На чужих льдах «армейцы» уступили «Йокериту» (1:2), «Динамо» Минск в овертайме (3:4) и «Локомотиву» (1:4).

    А затем у себя дома подопечные Валерия Брагина проиграли ЦСКА в дополнительное время (2:3). Разбавить частые потери команде из Санкт-Петербурга удалось благодаря победе над «Сочи» (3:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    А в очередном армейском дерби СКА оказался слабее ЦСКА (1:3). Два последних матча коллектив Брагина затащил на выезде, хлопнув «Автомобилист» (3:1) и «Витязь» (3:1).

    «Северсталь»

    Череповецкая команда также провела 49 матчей. За все эти поединки она получила 54 очка. В таблице Западной конференции «стальные» идут седьмыми.

    В 2021-м «Северсталь» успела сыграть в 8 встречах и победила в половине из них. Сперва череповецкий клуб одержал верх над «Куньлунем» (4:2).

    А после поражения от «Авангарда» (3:4) «стальные» обыграли «Сочи» (4:2) и «Динамо» Рига (3:2). Далее коллектив Андрея Разина дома оказался слабее «Динамо» Минск в серии буллитов (1:1, 1:2).

    Три последних матча «Северсталь» провела в гостях. На чужих аренах ребята из Череповца проиграли «Салавату Юлаеву» (2:4), разгромили «Автомобилист» (6:3) и влетели «Динамо» Минск (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу СКА в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью предлагается котировка 5.10, а на победу «Северстали» — 5.85.

    20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Ни в одном из шести последних матчей с участием СКА не было забито больше 5 голов. Да и личные встречи с «Северсталью» не балуют результативностью.

    В четырех недавних очных поединках общее число заброшенных шайб не превышало отметку в 4 гола. В грядущем матче немотивированные хозяева также не станут напрягаться. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.63.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Сибирь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вальядолид — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Миллуолл — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Борнмут — Кроули Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  5.05
  • Экспресс дня 26 января
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • 20:04 23/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021     Александр Кокорин
  • Сделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина
    • 20:02 22/01/2021
    СКА — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч 27.01.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.63.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры