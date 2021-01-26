В матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Оттаву». Матч пройдет на «Роджерс Арене» 26 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Ванкувер» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

В семи матчах канадский клуб из провинции Британская Колумбия заработал всего 4 очка. В Северном дивизионе команда находится на шестом месте.

Первый поединок «Ванкувер» провел против «Эдмонтона». В гостевой игре на «Роджерс Плейс» «Накс» имели превосходство по броскам и неплохой процент реализации (14.29%), благодаря чему они добыли победу (5:3).

Но после этого подопечные Трэвиса Грина потерпели три поражения кряду. Уступили «Кэнакс» «Эдмонтону» (2:5) и дважды «Калгари» (0:3; 2:5).

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Затем «Ванкувер» провел три встречи с «Монреалем» у себя дома. В первой ребята Грина победили по буллитам (5:5, 2:3). А в остальных они проиграли крупно (3:7; 2:5).

«Оттава»

Команда из провинции Онтарио успела выйти на лед пять раз. Суммарно она заработала 3 балла и оказалась на последнем месте в Северном дивизионе.

Единственную победу «Оттава» одержала в первом матче «регулярки». В дебютном поединке «Сенс» у себя дома дважды совершили камбэк в дуэли с «Торонто» (5:3).

После этого команда Ди Джея Смита только проигрывает. Во второй встрече с «Торонто» «полководцы» получили ответку (2:3). А затем было поражение от «Виннипега» в овертайме (3:4).

В следующем матче «Оттава» снова зарубилась с «Виннипегом» и уступила разгромно (1:4). Ну и последняя на сегодняшний день игра прошла в гостях против «Джетс». В ней «Сенс» также влетели крупно (3:6).

Прогноз и ставка

На победу «Ванкувера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.03, на ничью — 4.40, а на победу «Оттавы» — 3.26.

Игры между не самыми мощными командами часто получаются довольно результативными. В последних шести очных матчах разной степени важности общее количество голов доходило до шести или превышало этот показатель.

Очередная их игра на старте сезона также должна порадовать чем-то подобным. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 с коэффициентом 1.75.