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    Рижский клуб навяжет борьбу «Северстали»?

    «Северсталь» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 15 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Динамо Рига
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Динамо» Рига
    Николай Елисеев
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Северсталь» будет принимать «Динамо» Рига. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 15 января. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Января 2021 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 Динамо Рига Динамо Рига
  • Рига
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
    •

    «Северсталь»

    Череповецкая команда после 44 встреч в регулярном сезоне имеет 49 очков в копилке. На данный момент она занимает восьмое место в зачете Западной конференции.

    С 4 по 13 декабря «Северсталь» выстрелила пятью победами кряду. Однако после этой удачной серии команда потерпела поражения от «Локомотива» (1:2), СКА (0:2) и «Йокерита» по буллитам (3:3, 2:3).

    Под конец 2020-го года команда Андрея Разина дома устроила перформанс в игре с «Нефтехимиком» (7:2), а затем череповецкий клуб сам был разбит «Сочи» (2:6).

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    Играть нестабильно «Северсталь» продолжила и в 2021-м. В трех январских поединках «стальные» победили «Куньлунь» (4:2), уступили «Авангарду» (3:4) и разделались с «Сочи» (4:2).

    «Динамо» Рига

    Без каких-либо шансов на продвижение латвийский коллектив по-прежнему находится на последнем месте в таблице «Запада» с 21 баллом в активе.

    В декабре «Динамо» Рига в очередной раз пережило серию поражений. Она достигла шести матчей. Однако в последнем поединке минувшего года латвийцы раскатали «Спартак» (5:2).

    В дебютной игре 2021-го команда Петериса Скудры дома одержала победу над «Динамо» Москва (5:4). Впервые в сезоне рижский клуб выиграл дважды кряду в основное время.

    Но после локального успеха ребята Скудры вновь начали терять очки. В трех домашних матчах «Динамо» Рига уступило «Динамо» Минск (2:6), «Локомотиву» (1:4) и ЦСКА (1:7).

    Прогноз и ставка

    Победа «Северстали» в предстоящем матче оценивается в 1.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.30, а на победу «Северстали» — 5.50.

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    Ни в одной из пяти последних очных встреч «Северсталь» не обыгрывала соперников из Латвии с большой разницей. Только в недавнем поединке «стальные» обеспечили себе перевес в 2 гола (4:2).

    В других упомянутых матчах одна из команд добивалась лишь минимальной разницы. Сейчас коллектив Разина вновь выступает рвано, демонстрируя непредсказуемые результаты. Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Рига с форой +2 за 1.71.

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