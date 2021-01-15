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    «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 15 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Авангард»
    Тревор Мерфи
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 15 января. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Января 2021 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Ак Барс»

    Казанский клуб в 45 матчах регулярного первенства набрал 70 баллов. В таблице Восточной конференции он лидирует, опережая «Авангард» на 8 пунктов.

    После их очной дуэли 1 декабря, в которой «Ак Барс» влетел всухую (0:3), «коты» выдали хороший отрезок из десяти победных поединков.

    В 2021-м году выигрышная серия команды Дмитрия Квартальнова продолжилась матчем с «Динамо» Москва (2:1). А после той встречи казанцы обыграли «Трактор» по буллитам (2:2, 3:1).

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    Но череда побед обломалась 10 января. В Уфе «Ак Барс» был разгромлен «Салаватом Юлаевым» (3:7). В последнем на сегодняшний день матче ребята Квартальнова одолели «Барыс» в Нур-Султане (4:2).

    «Авангард»

    Омичи на данном этапе сезона стабильно идут вторыми в Восточной конференции. Сейчас на их счету имеется 62 балла. От третьего места они оторвались на 4 очка.

    Новый год начался для «Авангарда» с потери. В Белоруссии «ястребы» оказались слабее «Динамо» Минск в дополнительное время (4:5).

    Но позже команда Боба Хартли выдала небольшой победный отрезок из трех матчей. Начался он с выездного противостояния с «Салаватом Юлаевым», в котором омичи выиграли в овертайме (6:5).

    После этого «Авангард» в Балашихе одержал верх над «Северсталью» (4:3) и «Металлургом» Мг (4:2). А 13 января подопечные Хартли потерпели поражение от «Торпедо» (3:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ак Барса» в этой встрече оценивается в 2.04, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Авангарда» — 3.12.

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    В парочке прошлых матчей «Авангард» разгромил казанцев (3:0; 3:0). Но к этому поединку омичи подходят не в лучшей форме, в отличие от «Ак Барса», который, несмотря на недавнее поражение, сносит всех, находясь на вершине «Востока».

    Однако только в 2 очных играх из 10 последних оппоненты забивали 5+ голов. В других матчах тотал был ниже. Голевой перестрелки от этих команд не стоит ждать и сейчас. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.65.

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