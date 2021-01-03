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    Оформит ли Канада комфортное преимущество над Чехией?

    Канада U20 — Чехия U20. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 3 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на Канада U20 — Чехия U20
    Сборная Канады
    В рамках четвертьфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады 3 января сыграет с командой Чехии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 03:00 мск. Прогноз на Канада U20 — Чехия U20.

    Канада

    На групповой стадии канадская сборная выбила четыре из четырех. В турнирной таблице она оказалась первой с 12 зачетными баллами.

    Новый розыгрыш МЧМ Канада начала из издевательства над Германией. Ребята Андре Туриньи знатно покуражились, разбив «бундестим» — 16:2.

    В следующем поединке «кленовые» осадили пыл. В противостоянии со Словакией канадцы столкнулись с серьезным сопротивлением, но вытащили победу на классе — 3:1.

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    Затем была встреча со Швейцарией, в которой нападающие Канады снова отгрузили соперникам десяток голов — 10:0. А в последнем матче «листья» хлопнули Финляндию (4:1).

    Чехия

    Чешская команда в группе B оказалась четвертой. Во всех матчах на этой стадии она заработала 6 баллов. На столько же очков сборная оторвалась от пятой позиции.

    В стартовой игре Чехия осталась ни с чем. Сражаясь со Швецией, коллектив Карела Млейнека открыл счет, но затем провалился в обороне и уступил разгромно — 1:7.

    А в следующем поединке «львы» смогли сенсационно добыть победу над Россией, сделав это всухую — 2:0. Позже Чехия крупно влетела США (0:7).

    В своей последней игре группового раунда Чехия проявила все сильные стороны в атаке, отгрузив в ворота Австрии 7 безответных голов — 7:0.

    Прогноз и ставка

    На победу Канады в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.04, на ничью — 16.0, а на победу Чехии — 31.0.

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    Несмотря на удачное завершение группового раунда, Чехия не сможет рассчитывать на успех в игре с одним из претендентов на золото.

    Но канадцы в этом розыгрыше МЧМ долго разогреваются, перенося самое интересное на второй и третий периоды. Наши прогноз и ставка — победа Канады во втором периоде с форой -1.5 за 1.99. 0

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