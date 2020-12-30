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    Будет ли гостеприимным «Спартак» в игре с рижским клубом?

    «Спартак» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Динамо Рига
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Динамо» Рига
    Павел Медведев
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Динамо» Рига. Матч пройдет в «Парке Легенд» 30 декабря. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Динамо» Рига.
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    Хоккей. КХЛ 30 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Спартак»

    Московский клуб уже сыграл в 40 поединках регулярного первенства. В этих матчах «народная команда» заработала 44 очка, благодаря чему в таблице Запада она закрепилась на седьмой строчке.

    Перед паузой на матчи сборных «Спартак» успел съездить в гости к «Сочи». В «Большом» команда Олега Знарка чуть не растранжирила преимущество, но все же смогла победить в основное время — 4:3.

    А по завершении Евротура красно-белые провели четыре поединка. В двух матчах «гладиаторы» выиграли, а еще в парочке встреч они остались ни с чем. В одном и неудачных противостояний московский клуб влетел «Ак Барсу» (0:3).

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    После провального поединка с казанцами команда Знарка дома хлопнула «Витязь», а также обыграла «Авангард» в Балашихе, добыв победу в овертайме (3:2). В последнем матче красно-белые были опозорены «Динамо» Москва в столичном дерби (0:6).

    «Динамо» Рига

    Латвийский коллектив провел на 2 матча меньше. Но на турнирное положение этот факт не влияет. В 38 поединках регулярки клуб из Риги заработал всего 17 очков и давно застрял на самом дне Западной конференции.

    Последний раз «Динамо» Рига баловало своих болельщиков победой 7 декабря. Тогда динамовцы действительно удивили. В Питере они одержали верх над СКА в серии буллитов (3:3, 3:2).

    Но после гостевой игры рижская команда потерпела 6 поражений кряду. Перед началом Евротура подопечные Петериса Скудры в основное время уступили «Северстали» (2:4), СКА (1:4) и «Торпедо» (4:6).

    А по завершении паузы, связанной с матчами сборных, «Динамо» Рига влетело «Сочи» в овертайме (5:6), «Динамо» Минск в добавочном периоде (2:3) и «Торпедо» после часа игры (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.50, а на победу «Динамо» Рига — 4.40.

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    Сейчас в зоне плей-офф Запада большая плотность ниже четверки лидеров. Каждая из команд двигает друг друга в таблице в попытках надежнее закрепиться.

    Из-за этого клубы получают дополнительную мотивацию. У коллектива Знарка сейчас появился хороший шанс улучшить положение или даже войти в топ-5. Наш прогноз и ставка — победа «Спартака» с коэффициентом 1.65. 0

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