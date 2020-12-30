ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханс-Дитер Флик с кубком Лиги чемпионовЛучший тренер 2020 года. Самый справедливый выбор Месут ОзилТрансферный дайджест. 22-28 декабря Ханс-Дитер ФликГерой года-2020. Победитель ЛЧ, чемпион АПЛ и российский прорыв в теннисе
  • 12:35
    • ЦСКА сообщил об уходе Онопко и Овчинникова
  • 12:25
    • «ПСЖ» объявил об увольнении Тухеля
  • 10:22
    • Объявлен состав сборной России на «Тур де Ски»
  • 08:11
    • «Денвер» одержал победу над «Хьюстоном», «Оклахома» проиграла «Юте»
  • 07:33
    • Месси и Суарес в 2022 году могут воссоединиться в клубе Бекхэма
    Все новости спорта

    Сможет ли «Куньлунь» навязать борьбу «Авангарду»?

    «Авангард» — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Куньлунь Ред Стар
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Куньлунь»
    Максим Чудинов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет на арене «Балашиха» 30 декабря. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Куньлунь».
    ×
    Хоккей. КХЛ 30 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 6.80
  • Ставка!
    •

    «Авангард»

    Сыграв в 39 поединках регулярного первенства, омский клуб сумел набрать 54 балла, благодаря чему он уверенно чувствует себя на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    После крутой серии из шести побед в основное время дела у «Авангарда» стали складываться не лучшим образом. Команда проиграла в пяти матчах из восьми. Начались проблемы «ястребов» с поражения от «Северстали» по буллитам (1:1, 1:2).

    Затем подопечные Боба Хартли прихлопнули «Автомобилист» (3:1), а в двух встречах перед Евротуром омичи оказались слабее ЦСКА (1:4) и «Витязя» (3:4). После матчей сборных «Авангард» разнес «Куньлунь» (5:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    В следующих поединках в «Балашихе» хозяева влетели «Барысу» (1:3) и «Спартаку» в дополнительное время (2:3). В своем последнем матче «ястребы» разобрались с «Трактором» (5:3).

    «Куньлунь»

    Представители Китая не так давно смогли подняться выше последнего места. Теперь они идут 11-ми с 25 очками на счету и опережают «Нефтехимик» на 5 зачетных баллов.

    После двух поражений в начале декабря от ЦСКА в дополнительное время (2:3) и «Торпедо» (4:5) «Куньлунь» сумел добыть две победы в основное время. В одном из матчей «драконы» обыграли «Нефтехимик» (5:4).

    А после поединка в Нижнекамске команда Алексея Ковалева одержала верх над «Сочи» (4:3). Но затем пекинцы трижды проиграли. В одном из неудачных матчей «Куньлунь» уступил «Динамо» Минск по буллитам (2:2, 1:2).

    Далее китайский клуб проиграл «Барысу» в овертайме (1:2), а также был разгромлен «Авангардом» (1:5). В своем недавнем поединке коллектив Ковалева разобрался с «Трактором» (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.36, на ничью — 5.80, а на победу «Куньлуня» — 6.70.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    За счет плохой игры в обороне матчи «Куньлуня» часто получаются результативными.

    В предстоящей встрече команде Ковалева будет сложно рассчитывать на набранные очки в Балашихе, поскольку гости рискуют снова проиграть крупно соперникам из Омска. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.60. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бернли — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бенфика — Портимоненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч США U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ротерхэм Юнайтед — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  9.31
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020     Сборная России
  • Разобрались с США. Россия начала с победы МЧМ-2021
    • 11:11 26/12/2020
    «Авангард» — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2020 года. Прогноз на «Авангард» — «Куньлунь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Комментарии
  • 100
  • баксов
    новым игрокам
    • забрать
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры