«Авангард» — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет на арене «Балашиха» 30 декабря. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Куньлунь».

«Авангард»

Сыграв в 39 поединках регулярного первенства, омский клуб сумел набрать 54 балла, благодаря чему он уверенно чувствует себя на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.

После крутой серии из шести побед в основное время дела у «Авангарда» стали складываться не лучшим образом. Команда проиграла в пяти матчах из восьми. Начались проблемы «ястребов» с поражения от «Северстали» по буллитам (1:1, 1:2).

Затем подопечные Боба Хартли прихлопнули «Автомобилист» (3:1), а в двух встречах перед Евротуром омичи оказались слабее ЦСКА (1:4) и «Витязя» (3:4). После матчей сборных «Авангард» разнес «Куньлунь» (5:1).

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В следующих поединках в «Балашихе» хозяева влетели «Барысу» (1:3) и «Спартаку» в дополнительное время (2:3). В своем последнем матче «ястребы» разобрались с «Трактором» (5:3).

«Куньлунь»

Представители Китая не так давно смогли подняться выше последнего места. Теперь они идут 11-ми с 25 очками на счету и опережают «Нефтехимик» на 5 зачетных баллов.

После двух поражений в начале декабря от ЦСКА в дополнительное время (2:3) и «Торпедо» (4:5) «Куньлунь» сумел добыть две победы в основное время. В одном из матчей «драконы» обыграли «Нефтехимик» (5:4).

А после поединка в Нижнекамске команда Алексея Ковалева одержала верх над «Сочи» (4:3). Но затем пекинцы трижды проиграли. В одном из неудачных матчей «Куньлунь» уступил «Динамо» Минск по буллитам (2:2, 1:2).

Далее китайский клуб проиграл «Барысу» в овертайме (1:2), а также был разгромлен «Авангардом» (1:5). В своем недавнем поединке коллектив Ковалева разобрался с «Трактором» (4:3).

Прогноз и ставка

На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.36, на ничью — 5.80, а на победу «Куньлуня» — 6.70.

За счет плохой игры в обороне матчи «Куньлуня» часто получаются результативными.

В предстоящей встрече команде Ковалева будет сложно рассчитывать на набранные очки в Балашихе, поскольку гости рискуют снова проиграть крупно соперникам из Омска. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.60. 0