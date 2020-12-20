Чехия — Швеция. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Кубка Первого канала 20 декабря 2020 года

В матче Кубка Первого канала сборная Чехии сыграет с командой Швеции. Матч пройдет в «Ледовом дворце ЦСКА» 20 декабря. Начало встречи — в 11:00 мск. Прогноз на Чехия — Швеция.

Чехия

В течение двух матчей чешская сборная не смогла набрать очков. С нулем баллов она занимает последнее место в квартете и отстает от первой команды на 5 зачетных баллов.

В стартовом поединке Чехия встретилась с Финляндией. В этом матче соперники устроили результативную перестрелку, в ходе которой команде Филипа Пешана так и не удалось совершить камбэк и она проиграла (3:4).

Еще хуже Чехия выступила во втором матче. В противостоянии с Россией «львы» продемонстрировали крайне низкую результативность (2.94%) и получили в свою сетку 4 шайбы (1:4).

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В осеннем созыве чехи сыграли получше. В Кубке Карьяла они заняли второе место. Тогда коллектив Пешана одержал верх над Швецией (3:1) и Финляндией (2:0), а также крупно влетел России (0:3).

Швеция

Шведская команда за два поединка смогла заработать 4 очка, благодаря чему она в квартете идет второй. От России, которая находится на первом месте, эта сборная отстает на 1 балл.

В дебютной игре шведы как раз зарубились с россиянами. Соперники не щадили друг друга и довели встречу до серии буллитов. В послематчевых бросках «три короны» уступили (3:3, 1:2).

Во втором поединке подопечные Юхана Гарпенлева выглядели солиднее. В противостоянии с Чехией сборная Швеции не оставила соперникам никаких шансов (4:1).

А в осеннем Евротуре Швеция выступила неудачно. В Кубке Карьяла «три короны» заработали всего 1 балл и финишировали последними. Тогда они уступили Чехии (1:3), России по буллитам (1:1, 1:2) и Финляндии (2:3).

Прогноз и ставка

Победа Чехии в предстоящем матче оценивается в 3.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу Швеции — 1.95.

В последней встрече Евротура шведы сделают все, чтобы победить. Они будут надеяться на осечку России, что позволило бы им выиграть Кубок.

Однако чехи не намерены уступать в третьем матче кряду. Поэтому этот поединок пройдет результативно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.69. 0