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    Возьмет ли «Йокерит» реванш у «Ак Барса»?

    «Йокерит» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 14 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Йокерит
    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Ак Барс»
    Алекс Грант
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 14 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Ак Барс».

    «Йокерит»

    Хоккейный клуб, представляющий Финляндию, занимает восьмую позицию в таблице Западной конференции. В ходе 30 поединков регулярки клуб из города Хельсинки заработал 39 очков.

    В своих последних шести встречах «Йокерит» победил четырежды. В одном из упомянутых матчей «джокеры» в серии буллитов одержали верх над СКА в «Ледовом дворце» (1:1, 2:4).

    После удачного выезда в Питер подопечные Лаури Марьямяки на «Хартвалл Арене» прихлопнули «Салават Юлаев» (3:1), а затем было поражение от «Спартака» в овертайме (2:3).

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    Далее «Йокерит» разгромил «Трактор» (5:2) и еще раз хлопнул «Салават Юлаев» (3:0). А в последней встрече финская команда на «Татнефть-Арене» крупно влетела «Ак Барсу» (1:4).

    «Ак Барс»

    Казанский клуб сыграл в 38 матчах регулярки, в которых он заработал 58 зачетных баллов. В турнирной таблице Восточной конференции команда уверенно лидирует с отрывом от преследователей на 9 очков.

    Совсем недавно «Ак Барс» в «Балашихе» потерпел поражение от «Авангарда» (0:3). Но после потери баллов в дуэли с «ястребами» казанцы добыли пять побед кряду.

    Убедительная серия подопечных Дмитрия Квартальнова началась с разгрома «Нефтехимика» на выезде (6:1). Другие же четыре победы «барсам» удалось добыть в родных стенах.

    На «Татнефть-Арене» казанский клуб всухую обыграл «Автомобилист» (2:0) и раскатал «Металлург» Мг (3:0). Далее «Ак Барс» разгромил «Динамо» Минск (7:2) и снес «Йокерит» (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.40, на ничью — 4.24, а на победу «Ак Барса» — 1.91.

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    В их последнем матче «шуты» выглядели неплохо, но команду подвела слабая реализация.

    В родных стенах финны попытаются дать достойный ответ казанцам и улучшить показатели у чужих ворот. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Йокерита» больше 2 с коэффициентом 1.79. 0

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