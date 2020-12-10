«Авангард» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 10 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на арене «Балашиха» 10 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — ЦСКА.

«Авангард»

Команда из Омска в турнирной таблице Восточной конференции находится на втором месте. За 33 игры регулярки она заработала 49 баллов и отстала от лидеров на 3 пункта.

Со второй половины ноября и по начало декабря «Авангард» провел хороший отрезок, в котором добыл шесть побед в основное время. А начался он с гостевых матчей против «Амура» (3:2) и «Барыса» (5:2).

Далее команда Боба Хартли одержала верх над «Ак Барсом» в Москве (3:0) и «Амуром» в Балашихе (4:2). После этого на выезде «ястребы» разобрались с «Куньлунем» (2:1), а на своем льду они прихлопнули «Ак Барс» (3:0).

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Но 6 декабря отрезок из побед обломала «Северсталь». В Череповце «Авангард» проиграл по буллитам (2:2, 1:2). А 8 числа омичи спокойно разобрались с «Автомобилистом» (3:1).

ЦСКА

Представители столицы за 35 матчей набрали 55 очков. Находясь на первом месте в таблице Западной конференции, эта команда опережает ближайших преследователей на 8 баллов.

В последнем домашнем поединке в ноябре ЦСКА принимал «Сибирь». В этой встрече «армейцы» неожиданно были разбиты гостями из Новосибирска (1:5), из-за чего прервалась их серия из пяти побед кряду.

После провального матча на своем льду «кони» провели два ярких выступления на выезде. Сперва в «Большом» подопечные Игоря Никитина раскатали «Сочи» (4:1). А затем на «Уралец-Арене» гости снесли «Авто» (5:1).

Далее ЦСКА в родных стенах одержал верх над «Куньлунем» в дополнительное время (3:2), после чего было поражение от «Динамо» Минск (2:4). А в последнем матче «кони» победили «Торпедо» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.47, на ничью — 4.00, а на победу ЦСКА — 2.48.

Арена «Балашиха» в этом матче примет команды, любящие и умеющие надежно играть в защите, вследствие чего высокой результативности ждать не приходится.

Кроме того, только в 5 очных матчах из 15 последних суммарный тотал достигал или превышал отметку в пять голов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.74. 0