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    Как «Авангард» встретит ЦСКА в «Балашихе»?

    «Авангард» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 10 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — ЦСКА
    «Авангард»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на арене «Балашиха» 10 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — ЦСКА.
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    Хоккей. КХЛ 10 Декабря 2020 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Авангард»

    Команда из Омска в турнирной таблице Восточной конференции находится на втором месте. За 33 игры регулярки она заработала 49 баллов и отстала от лидеров на 3 пункта.

    Со второй половины ноября и по начало декабря «Авангард» провел хороший отрезок, в котором добыл шесть побед в основное время. А начался он с гостевых матчей против «Амура» (3:2) и «Барыса» (5:2).

    Далее команда Боба Хартли одержала верх над «Ак Барсом» в Москве (3:0) и «Амуром» в Балашихе (4:2). После этого на выезде «ястребы» разобрались с «Куньлунем» (2:1), а на своем льду они прихлопнули «Ак Барс» (3:0).

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    Но 6 декабря отрезок из побед обломала «Северсталь». В Череповце «Авангард» проиграл по буллитам (2:2, 1:2). А 8 числа омичи спокойно разобрались с «Автомобилистом» (3:1).

    ЦСКА

    Представители столицы за 35 матчей набрали 55 очков. Находясь на первом месте в таблице Западной конференции, эта команда опережает ближайших преследователей на 8 баллов.

    В последнем домашнем поединке в ноябре ЦСКА принимал «Сибирь». В этой встрече «армейцы» неожиданно были разбиты гостями из Новосибирска (1:5), из-за чего прервалась их серия из пяти побед кряду.

    После провального матча на своем льду «кони» провели два ярких выступления на выезде. Сперва в «Большом» подопечные Игоря Никитина раскатали «Сочи» (4:1). А затем на «Уралец-Арене» гости снесли «Авто» (5:1).

    Далее ЦСКА в родных стенах одержал верх над «Куньлунем» в дополнительное время (3:2), после чего было поражение от «Динамо» Минск (2:4). А в последнем матче «кони» победили «Торпедо» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.47, на ничью — 4.00, а на победу ЦСКА — 2.48.

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    Арена «Балашиха» в этом матче примет команды, любящие и умеющие надежно играть в защите, вследствие чего высокой результативности ждать не приходится.

    Кроме того, только в 5 очных матчах из 15 последних суммарный тотал достигал или превышал отметку в пять голов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.74. 0

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