«Сибирь» — «Витязь». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 8 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Витязь». Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 8 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Витязь».

«Сибирь»

Представители Новосибирска приняли участие в 34 играх регулярного сезона. В ходе этих матчей они заработали 34 очка, благодаря чему заняли восьмое место в таблице Востока.

В последних восьми встречах «Сибири» удалось выиграть 6 раз, а с 15 по 25 ноября «снеговики» выдали серию из четырех побед. В ней команда переиграла «Магнитку» (3:2), «Торпедо» (3:1), ЦСКА (5:1) и «Динамо» Рига (3:2).

А в финальном поединке прошлого месяца сибиряки неожиданно потеряли очки. В Мытищах подопечные Николая Заварухина проиграли «Куньлуню» с минимальным счетом — 0:1.

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После облома в матче с китайским клубом «Сибирь» у себя дома победила «Спартак» (2:0) и «Сочи» в овертайме (2:1). А последняя встреча завершилась для «снеговиков» поражением от «Локо» в дополнительное время (3:4).

«Витязь»

Команда, базирующаяся в Подольске, сыграла в 33 поединках регулярного первенства. В этих матчах «витязи» набрали 33 очка, а в таблице Западной конференции они заняли девятую строчку.

Три поединка из шести последних «Витязь» провел у себя дома. Но победить «богатырям» удалось только в двух матчах из шести. Сперва команда из Подольска проиграла «Северстали» в Череповце (1:2).

Далее было гостевое поражение от «Динамо» Минск в овертайме (3:4). А на арене «Витязь» подопечные Михаила Кравеца взяли верх над «Йокеритом» по буллитам (3:3, 3:2) и раскатали «Динамо» Рига (4:1).

В следующем домашнем матче «богатыри» были обыграны «Торпедо» (2:3). В последней встрече «Витязь» в Нур-Султане оказался слабее «Барыса» в серии послематчевых бросков (2:2, 0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Сибири» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.30, а на победу «Витязя» — 3.48.

На данном этапе сезона сибиряки выглядят здорово. Команда Заварухина всерьез решила побороться за теплое местечко в зоне плей-офф.

В четырех домашних матчах из пяти последних «снеговики» победили. А в трех из них хозяева забросили 3 шайбы.

Вколотить несколько голов команде удастся и в поединке с «Витязем», который три встречи кряду на чужих аренах только проигрывает. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сибири» больше 2.5 за 1.67. 0