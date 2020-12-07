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    Разгромит ли СКА слабейшую команду Запада?

    СКА — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 7 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Динамо Рига
    Прогноз и ставки на СКА — «Динамо» Рига
    Динар Хафизуллин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Динамо» Рига. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 7 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Динамо» Рига.
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    Хоккей. КХЛ 07 Декабря 2020 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Динамо Рига Динамо Рига
  • Рига
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    СКА

    Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга никуда не делся со второго места в таблице Западной конференции. В 34 поединках регулярного первенства команда набрала 46 баллов.

    Совсем недавно СКА выдал небольшой отрезок из четырех матчей без поражений. Стартовал он с двух побед в родных стенах. В «Ледовом дворце» хозяева обыграли «Амур» (5:3) и «Барыс» (4:3).

    Затем подопечные Валерия Брагина одержали верх над «Северсталью» в Череповце (2:3). А позже «армейцы» прихлопнули «Салават Юлаев» в серии послематчевых бросков (2:2, 1:2).

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    Декабрь же начался для СКА с двух потерь. Сперва питерцы на «Хартвалл Арене» по буллитам проиграли «Йокериту» (1:1. 2:4), а позже «армейцы» уступили «Магнитке» (1:2). Но в недавней встрече команда Брагина разгромила «Трактор» (5:1).

    «Динамо» Рига

    Коллектив, представляющий Латвию, продолжает безнадежно топтаться на дне таблицы Западной конференции. В 31 игре регулярного сезона эта команда смогла набрать 13 баллов.

    Однако совсем недавно «Динамо» Рига за короткий отрезок времени смогла выиграть два матча. Это были встречи с «Куньлунем». Первый поединок динамовцы затащили на своем льду (5:3).

    А после поражений от «Динамо» Москва (1:6) и «Локомотива» (1:3) подопечные Петериса Скудры переиграли «Куньлунь» в Мытищах. Встреча завершилась в пользу гостей в овертайме (5:4).

    С того момента латвийцы потерпели еще 5 поражений. В основное время «Динамо» Рига уступило «Сибири» (2:3), «Сочи» (2:3), «Витязю» (1:4) и «Трактору» (3:4). А 4 декабря команда Скудры проиграла «Северстали» в овертайме (3:4).

    Прогноз и ставка

    На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.25, на ничью — 7.00, а на победу «Динамо» Рига — 8.80.

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    В восьми играх с участием латвийского клуба из десяти последних было забито 5+ шайб. В основном динамовцы горели с крупным счетом.

    На своем льду питерцы, которые находятся в хорошей форме, также устроят голевой перформанс. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.59. 0

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    СКА — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 7 декабря 2020 года. Прогноз на СКА — «Динамо» Рига. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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