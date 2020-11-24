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    Продлится ли серия поражений «Барыса» в гостевом матче?

    СКА — «Барыс». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Барыс»
    Иван Морозов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Барыс». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 24 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Барыс».
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    Хоккей. КХЛ 24 Ноября 2020 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    СКА

    Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга за 28 поединков регулярного сезона накопил 37 баллов. В таблице Западной конференции команда находится на втором месте.

    Впервые в октябре СКА вышел на лед 10 числа. Тогда на «Хартвалл Арене» гости без проблем разобрались с «Йокеритом» (4:1). А в следующем матче «армейцы» растоптали «Витязь» (8:1).

    После поединка в Подольске подопечные Валерия Брагина переиграли «Северсталь» (2:0). А 16 ноября питерцы в домашнем матче победили «Салават Юлаев» в дополнительное время (3:2).

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    Первое поражение в текущем месяце СКА потерпел в противостоянии с «Трактором» (0:1). Но уже через несколько дней команда Брагина дома одержала верх над «Амуром» (5:3).

    «Барыс»

    Команда, представляющая Казахстан, снова опустилась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 25 матчах регулярного первенства она набрала 25 баллов.

    В начале этого месяца «Барыс» добыл две победы. В родных стенах казахстанцы разгромили рижское «Динамо» (3:0). Далее в Череповце клуб из Нур-Султана прихлопнул «Северсталь» (3:1).

    А 10 ноября подопечные Юрия Михайлиса в Ярославле были разбиты «Локомотивом» (2:7). В следующем гостевом поединке «снежные барсы» взяли верх над «Нефтехимиком» (2:1).

    В четырех других матчах казахстанцы только проигрывают. В родных стенах «Барыс» уступил «Динамо» Минск (1:4), «Металлургу» Мг по буллитам (1:1, 2:3) и «Авангарду» (2:5). А недавно команда Михайлиса была разгромлена «Салаватом Юлаевым» (1:4).

    Прогноз и ставка

    На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40. Ничья оценивается в 5.75. А победа «Барыса» — в 7.30.

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    В Санкт-Петербург гости из Казахстана летят не в лучшем расположении духа. Команда Михайлиса начала частенько терять очки и снова оказалась вне зоны плей-офф Востока.

    А вот «армейцы» на данном этапе регулярки выглядят убедительно. Подопечные Валерия Брагина дома добудут нужный результат, но без парада голов. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет и тотал меньше 5.5 за 1.93. 0

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    СКА — «Барыс». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2020 года. Прогноз на СКА — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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