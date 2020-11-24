СКА — «Барыс». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Барыс». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 24 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Барыс».

СКА

Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга за 28 поединков регулярного сезона накопил 37 баллов. В таблице Западной конференции команда находится на втором месте.

Впервые в октябре СКА вышел на лед 10 числа. Тогда на «Хартвалл Арене» гости без проблем разобрались с «Йокеритом» (4:1). А в следующем матче «армейцы» растоптали «Витязь» (8:1).

После поединка в Подольске подопечные Валерия Брагина переиграли «Северсталь» (2:0). А 16 ноября питерцы в домашнем матче победили «Салават Юлаев» в дополнительное время (3:2).

Все прогнозы на спорт

Первое поражение в текущем месяце СКА потерпел в противостоянии с «Трактором» (0:1). Но уже через несколько дней команда Брагина дома одержала верх над «Амуром» (5:3).

«Барыс»

Команда, представляющая Казахстан, снова опустилась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 25 матчах регулярного первенства она набрала 25 баллов.

В начале этого месяца «Барыс» добыл две победы. В родных стенах казахстанцы разгромили рижское «Динамо» (3:0). Далее в Череповце клуб из Нур-Султана прихлопнул «Северсталь» (3:1).

А 10 ноября подопечные Юрия Михайлиса в Ярославле были разбиты «Локомотивом» (2:7). В следующем гостевом поединке «снежные барсы» взяли верх над «Нефтехимиком» (2:1).

В четырех других матчах казахстанцы только проигрывают. В родных стенах «Барыс» уступил «Динамо» Минск (1:4), «Металлургу» Мг по буллитам (1:1, 2:3) и «Авангарду» (2:5). А недавно команда Михайлиса была разгромлена «Салаватом Юлаевым» (1:4).

Прогноз и ставка

На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40. Ничья оценивается в 5.75. А победа «Барыса» — в 7.30.

В Санкт-Петербург гости из Казахстана летят не в лучшем расположении духа. Команда Михайлиса начала частенько терять очки и снова оказалась вне зоны плей-офф Востока.

А вот «армейцы» на данном этапе регулярки выглядят убедительно. Подопечные Валерия Брагина дома добудут нужный результат, но без парада голов. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет и тотал меньше 5.5 за 1.93. 0