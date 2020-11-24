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    Приблизится ли «Северсталь» к пятерке лидеров Запада?

    «Северсталь» — «Витязь». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Витязь»
    «Северсталь»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Северсталь» будет принимать «Витязь». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 24 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — «Витязь».
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    Хоккей. КХЛ 24 Ноября 2020 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 Витязь Витязь
  • Подольск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Северсталь»

    Хоккейная команда, находящаяся в Череповце, занимает на данный момент седьмое место в таблице Западной конференции. В 27 матчах регулярного сезона она накопила 30 очков.

    В четырех ноябрьских матчах из семи «Северсталь» проиграла. В первом поединке текущего месяца череповецкий клуб в «Ледовом дворце» разгромил «Йокерит» (5:2).

    Затем была встреча с «Барысом», в которой «стальные» потерпели поражение (1:3). А в гостевой игре с «Динамо» Москва подопечные Андрея Разина оказались сильнее по буллитам (2:2, 3:1).

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    В трех следующих матчах «Северсталь» уступила СКА (0:2), «Спартаку» в дополнительное время (3:4) и «Витязю» (1:4). В последнем на сегодняшний день поединке череповецкая команда разбила «Металлург» Мг (4:1).

    «Витязь»

    Представители Подольска в своих 27 играх регулярного чемпионата набрали 27 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает девятую позицию.

    В стартовом матче ноября «Витязь» в «Большом» встретился с «Сочи». В этом поединке гости взяли верх в дополнительное время (4:3). А затем «богатыри» подсели и потерпели 4 поражения кряду.

    На своем льду подопечные Михаила Кравеца сперва влетели «Динамо» Москва (1:2). А в двух следующих домашних играх «витязи» были разбиты СКА (1:8) и «Спартаком» (3:7).

    Еще в одной встрече в Подольске «Витязь» не справился со «Спартаком» (1:3). Однако в последнем на данный момент матче «богатыри» разгромили как раз «Северсталь» (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Северстали» в предстоящей игре оценивается в 2.25. На ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Витязя» — 2.73.

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    Недавнюю игру этих клубов «Северстали» хотелось бы спрятать в архив и больше не вспоминать. Кроме того, во всех трех очных встречах текущего сезона «стальные» уступили.

    Сейчас обе команды не блещут стабильностью, что может сыграть на руку именно хозяевам предстоящего матча. Коллектив Разина попытается взять реванш за все три неудачных поединка, что поможет ей ворваться в гонку за топ-5. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» в матче за 1.76. 0

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    «Северсталь» — «Витязь». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2020 года. Прогноз на «Северсталь» — «Витязь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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