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    «Динамо» Минск в домашней игре даст бой лидерам Запада

    «Динамо» Минск — ЦСКА. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — ЦСКА
    Брэндон Козун
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «Минск-Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 17:10 мск. Прогноз на «Динамо» Минск — ЦСКА.
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    Хоккей. КХЛ 21 Ноября 2020 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 17:10 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 4.60
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  • 1.60
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    «Динамо» Минск

    Белорусская команда закрепилась в пятерке лидеров Западной конференции. В 26 играх регулярного первенства она заработала 32 очка.

    В середине прошлого месяца «Динамо» Минск потерпело пять поражений кряду. А 28 октября эта полоса неудач была разбавлена благодаря уверенной победе над «Динамо» Рига (3:0).

    Однако после встречи с латвийцами команда крупно проиграла два других матча. Сперва «зубры» в Нижнем Новгороде были разгромлены «Торпедо» (3:6), а затем в Ярославле белорусы уступили «Локомотиву» (1:4).

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    Но после паузы на Евротур «Динамо» Минск никому не проигрывает. В трех гостевых встречах «зубры» победили «Сибирь» (6:0), «Амур» (2:1) и «Барыс» (4:1). А 19 ноября у себя дома клуб из Минска взял верх над «Сочи» в овертайме (3:2).

    ЦСКА

    Московский клуб комфортно чувствует себя на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. В 28 играх регулярного сезона «кони» набрали 45 очков и забили 92 гола (больше всех в Западе).

    Концовку октября ЦСКА провел без поражений. В трех финальных встречах прошлого месяца «армейцы» победили «Динамо» Минск (5:1), «Куньлунь» (3:2) и «Спартак» в овертайме (3:2).

    А ноябрь начался с двух поражений в дерби. Сперва команда Игоря Никитина уступила «Динамо» Москва (3:4), а затем его подопечные получили ответку от «Спартака» в дополнительное время (3:4).

    После неудачных встреч с соперниками из столицы ЦСКА выиграл четыре матча. На своем льду «армейцы» победили «Салават Юлаев» (5:3), «Сочи» (7:0) и «Локомотив» (3:1). А 19 ноября «кони» в Нижнекамске прихлопнули «Нефтехимик» (4:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Минск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.94, на ничью — 4.86, а на победу ЦСКА — 1.62.

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    После неудачного отрезка, связанного с кадровыми потерями и общими плохими результатами, минская команда начала приходить в себя. В двух последних домашних играх «зубры» победили, забивая соперникам минимум 2 гола.

    В предстоящем поединке испытание будет сложное. Но биться на равных с ЦСКА, который в девяти матчах кряду пропускает в гостях минимум 2 шайбы, вполне возможно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 1.5 с коэффициентом 1.73. 0

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    «Динамо» Минск — ЦСКА. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Минск — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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