«Сибирь» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 17 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Торпедо».

«Сибирь»

Команда, представляющая Новосибирск, находится сейчас на девятом месте в таблице Восточной конференции. За 27 матчей регулярного сезона она смогла заработать 23 балла.

В октябре у «Сибири» была неприятная серия из шести матчей без побед. Однако 21 числа она смогла выбраться из черной полосы, одолев «Трактор» на своем льду (4:1).

С того момента прошло еще 7 матчей. В четырех «снеговики» выиграли. Сперва подопечные Николая Заварухина одолели «Барыс» (3:1) и «Металлург» Мг (3:0), а после поражения от «Ак Барса» (3:5) сибиряки переиграли «Нефтехимик» (3:1).

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После паузы на матчи сборных «Сибирь» потерпела два крупных поражения. В домашних играх она уступила «Динамо» Минск (0:6) и «Авангарду» (1:4), а 15 ноября команда Заварухина взяла верх над «Магниткой» (3:2).

«Торпедо»

Хоккейный клуб из Нижнего Новгорода занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В ходе 24 матчей регулярного сезона эта команда смогла заработать 24 очка.

Четыре игры из пяти последних в прошлом месяце «Торпедо» провело в гостях. В одном из таких поединков нижегородцы неожиданно уступили «Куньлуню» (1:3).

После провальной встречи с китайским клубом подопечные Дэвида Немировски в овертайме переиграли ЦСКА (3:2) и «Металлург» Мг (3:2). А затем было поражение от «Трактора» в Челябинске (1:4).

С того момента «Торпедо» сыграло в четырех матчах в родных стенах. На своем льду «автозаводцы» победили «Динамо» Минск (6:3), уступили «Амуру» в дополнительное время (3:4), крупно влетели «Ак Барсу» (2:6) и разобрались с «Куньлунем» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Сибири» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.03, ничья оценивается в 4.14, а победа «Торпедо» — в 3.12.

В девяти очных играх из десяти последних команда из Нижнего Новгорода забивала в ворота «Сибири» минимум 2 гола.

В грядущем поединке этот расклад также вероятен, учитывая, что у «снеговиков» на данном этапе регулярки самый худший показатель в защите. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2 с коэффициентом 1.79. 0