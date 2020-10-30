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    Устроит ли «Локо» голевую рубку с «Динамо» Москва?

    «Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо» Москва
    Даниил Мисюль
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на «Арене-2000» 30 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Динамо» Москва.
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    Хоккей. КХЛ 30 Октября 2020 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    На счету ярославской команды имеется 30 очков, которые она добыла в 20 матчах регулярного первенства. В турнирной таблице Западной конференции «Локо» идет третьим.

    В течение девяти недавних матчей КХЛ «Локомотив» никому не проигрывал. Крутая серия «железнодорожников» началась с разгромной победы над «Витязем» (5:0).

    Затем в овертайме подопечные Андрея Скабелки переиграли «Спартак» (2:1) и «Динамо» Москва (3:2). А позже «Локо» взял верх над «Йокеритом» (4:2) и «Динамо» Рига по буллитам (2:2, 2:0).

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    Удачная серия продолжилась победами над «Динамо» Минск (1:0), «Спартаком» по буллитам (0:0, 2:0), «Нефтехимиком» (5:1) и «Салаватом Юлаевым» (5:0). Однако 28 числа клуб из Ярославля в овертайме влетел «Автомобилисту» (0:1).

    «Динамо» Москва

    Столичная команда находится на данном этапе турнира на шестой позиции в зачете Западной конференции. В 19 поединках динамовцы завоевали 22 очка.

    В последних матчах «Динамо» Москва чередует победы потерями баллов. В недавних шести играх бело-голубые выиграли всего три раза.

    Десятого числа текущего месяца подопечные Владимира Крикунова встретились как раз с «Локо». На «Арене-2000» гости уступили в овертайме (2:3). Затем была победа над СКА (4:3).

    В матче против другой армейской команды ЦСКА «Динамо» Москва проиграло (1:2). Позже столичный коллектив разгромил «Динамо» Минск (5:2), крупно влетел «Витязю» (1:5) и одолел «Авангард» в дополнительное время (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.24, а на победу «Динамо» Москва — 3.10.

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    Ярославская команда набрала уверенный ход. Кроме того, в Западной конференции она является одной из самых забивных.

    В игре с соперниками из Москвы оба клуба устроят результативную битву. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.64. 0

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    «Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Динамо» Москва. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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