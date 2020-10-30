«Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на «Арене-2000» 30 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Динамо» Москва.

«Локомотив»

На счету ярославской команды имеется 30 очков, которые она добыла в 20 матчах регулярного первенства. В турнирной таблице Западной конференции «Локо» идет третьим.

В течение девяти недавних матчей КХЛ «Локомотив» никому не проигрывал. Крутая серия «железнодорожников» началась с разгромной победы над «Витязем» (5:0).

Затем в овертайме подопечные Андрея Скабелки переиграли «Спартак» (2:1) и «Динамо» Москва (3:2). А позже «Локо» взял верх над «Йокеритом» (4:2) и «Динамо» Рига по буллитам (2:2, 2:0).

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Удачная серия продолжилась победами над «Динамо» Минск (1:0), «Спартаком» по буллитам (0:0, 2:0), «Нефтехимиком» (5:1) и «Салаватом Юлаевым» (5:0). Однако 28 числа клуб из Ярославля в овертайме влетел «Автомобилисту» (0:1).

«Динамо» Москва

Столичная команда находится на данном этапе турнира на шестой позиции в зачете Западной конференции. В 19 поединках динамовцы завоевали 22 очка.

В последних матчах «Динамо» Москва чередует победы потерями баллов. В недавних шести играх бело-голубые выиграли всего три раза.

Десятого числа текущего месяца подопечные Владимира Крикунова встретились как раз с «Локо». На «Арене-2000» гости уступили в овертайме (2:3). Затем была победа над СКА (4:3).

В матче против другой армейской команды ЦСКА «Динамо» Москва проиграло (1:2). Позже столичный коллектив разгромил «Динамо» Минск (5:2), крупно влетел «Витязю» (1:5) и одолел «Авангард» в дополнительное время (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.24, а на победу «Динамо» Москва — 3.10.

Ярославская команда набрала уверенный ход. Кроме того, в Западной конференции она является одной из самых забивных.

В игре с соперниками из Москвы оба клуба устроят результативную битву. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.64. 0