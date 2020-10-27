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    Выдаст ли «Спартак» третий победный матч кряду?

    «Спартак» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч КХЛ 27 октября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Северсталь»
    Лукаш Радил
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 27 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Северсталь».
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    Хоккей. КХЛ 27 Октября 2020 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    Московский клуб расположен на восьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции. В 19 играх КХЛ «народная команда» набрала 20 очков, а от «Северстали» она отстает на 1 пункт.

    В начале этого месяца «Спартак» проиграл ЦСКА (4:5), «Йокериту» (1:7) и «Локомотиву» в дополнительное время (1:2), после чего была победа над «Куньлунем» (6:4).

    В следующем матче подопечные Олега Знарка влетели «Барысу» в овертайме (2:3). Затем в Белоруссии красно-белые разгромили «Динамо» Минск (3:0).

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    А после поражения от «Локомотива» по буллитам (0:0, 0:2), «Спартак» выдал две неплохие игры. В Санкт-петербурге москвичи разгромили СКА (4:1), а затем дома они прихлопнули «Сочи» (4:1).

    «Северсталь»

    Хоккейный клуб из Череповца находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. За 18 матчей эта команда сумела завоевать 21 очко.

    В своих недавних поединках «Северсталь», которая по ходу сезона выступает нестабильно, смогла добыть 4 победы, 3 из них были оформлены в основное время.

    В одном выигранном матче подопечные Андрея Разина взяли верх над «Барысом» (3:2). А после поражения от «Трактора» (0:4) «стальные» переиграли «Автомобилист» (2:1) и «Сочи» (2:0).

    В другой встрече «Северсталь» в Череповце влетела «Магнитке» в результативной битве (4:5), однако через пару дней она одолела «Динамо» Минск в овертайме (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.10, а на победу «Северстали» — 3.70.

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    В октябрьских играх «стальные» демонстрируют неплохие результаты. Но в последнее время клубу из Череповца тяжело даются поединки против «Спартака» в Москве.

    В пяти недавних очных встречах в столице красно-белые выигрывали. В четырех из них хозяева забивали минимум 3 гола. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 1.96. 0

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    «Спартак» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч КХЛ 27 октября 2020 года. Прогноз на «Спартак» — «Северсталь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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