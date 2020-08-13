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    Справится ли «Сент-Луис» с «Ванкувером»?

    «Сент-Луис» — «Ванкувер». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч НХЛ 13 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Ванкувер»
    Давид Перрон
    В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Сент-Луис» сыграет с «Ванкувером». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 13 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Ванкувер».

    «Сент-Луис»

    После возобновления сезона команда из Сент-Луиса, штат Миссури, сыграла с «Чикаго» в рамках предсезонки и была разгромлена «Би-хокс» всухую (0:4).

    Затем «Сент-Луис» провел три встречи в групповом раунде Запада. С тремя поражениями и 1 очком в активе «ноты» оказались последними в таблице.

    Все прогнозы на НХЛ

    Первое поражение в группе подопечные Крейга Беруби потерпели от «Колорадо» 3 августа. В тот день они повели в счете, но в итоге уступили «Эвс» (1:2).

    Позже «Сент-Луис» в непростом поединке оказался слабее «Вегаса» (4:6), а в игре с «Далласом» 9 августа все решилось в серии буллитов (1:1, 0:1).

    «Ванкувер»

    Представители Канады из провинции Британская Колумбия свой предсезонный матч провели против «Виннипега». В нем «Накерс» потерпели разгромное поражение (1:4).

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    • Позже «Ванкувер» сразился с «Миннесотой» в плей-офф. Три победы позволили команде Трэвиса Грина выиграть серию — 3:1.

    В первом поединке серии «Накс» влетели «Минни» с крупным счетом (0:3), однако в следующем матче они одержали верх (4:3).

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    В третьей игре серии «Ванкувер» также был сильнее (3:0), а в четвертом сражении все решилось в овертайме (5:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сент-Луиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.40, а на победу «Ванкувера» — 3.08.

    После возобновления сезона «Ванкувер» был хорош, но команда Беруби сделает все, чтобы повести в серии. Наши прогнозы и ставка — «Сент-Луис» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.30. 0

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    «Сент-Луис» — «Ванкувер». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч НХЛ 13 августа 2020 года. Прогноз на «Сент-Луис» — «Ванкувер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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