«Рейнджерс» получили первый выбор на драфте НХЛ

выиграли в лотерее драфта НХЛ-2020, сообщается на официальном сайте лиги.

Драфт НХЛ запланирован на 9 и 10 октября. Первоначально он должен был пройти 26-27 июня в Монреале, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что главным фаворитом драфта-2020 является 18-летний канадский нападающий Алексис Лафренье. Форвард выступает за «Римуски» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, где он набрал 112 (35+77) очков в 52 матчах.

Итоги лотереи:

1. «Нью-Йорк Рейнджерс»;

2. «Лос-Анджелес»;

3. «Оттава» (от «Сан-Хосе»);

4. «Детройт»;

5. «Оттава»;

6. «Анахайм»;

7. «Нью-Джерси»;

8. «Баффало»;

9. «Миннесота»;

10. «Виннипег»;

11. «Нэшвилл»;

12. «Флорида»;

13. «Торонто»;

14. «Эдмонтон»;

15. «Питтсбург». 0