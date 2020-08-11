«Рейнджерс» получили первый выбор на драфте НХЛ
globallookpress.com
Драфт НХЛ запланирован на 9 и 10 октября. Первоначально он должен был пройти 26-27 июня в Монреале, но был отложен из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что главным фаворитом драфта-2020 является 18-летний канадский нападающий Алексис Лафренье. Форвард выступает за «Римуски» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, где он набрал 112 (35+77) очков в 52 матчах.
Итоги лотереи:
1. «Нью-Йорк Рейнджерс»;
2. «Лос-Анджелес»;
3. «Оттава» (от «Сан-Хосе»);
4. «Детройт»;
5. «Оттава»;
6. «Анахайм»;
7. «Нью-Джерси»;
8. «Баффало»;
9. «Миннесота»;
10. «Виннипег»;
11. «Нэшвилл»;
12. «Флорида»;
13. «Торонто»;
14. «Эдмонтон»;
15. «Питтсбург». 0