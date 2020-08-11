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    «Рейнджерс» получили первый выбор на драфте НХЛ

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Трансферы Прогнозы на НХЛ
    «Рейнджерс» выиграли в лотерее драфта НХЛ-2020, сообщается на официальном сайте лиги.

    «Рейнджерс» получили первый выбор на драфте НХЛ
    «Рейнджерс» получили первый выбор на драфте НХЛ

    Драфт НХЛ запланирован на 9 и 10 октября. Первоначально он должен был пройти 26-27 июня в Монреале, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

    Напомним, что главным фаворитом драфта-2020 является 18-летний канадский нападающий Алексис Лафренье. Форвард выступает за «Римуски» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, где он набрал 112 (35+77) очков в 52 матчах.

    Итоги лотереи:

    1. «Нью-Йорк Рейнджерс»;
    2. «Лос-Анджелес»;
    3. «Оттава» (от «Сан-Хосе»);
    4. «Детройт»;
    5. «Оттава»;
    6. «Анахайм»;
    7. «Нью-Джерси»;
    8. «Баффало»;
    9. «Миннесота»;
    10. «Виннипег»;
    11. «Нэшвилл»;
    12. «Флорида»;
    13. «Торонто»;
    14. «Эдмонтон»;
    15. «Питтсбург». 0

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