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    Получится ли результативной четвертая игра серии?

    «Виннипег» — «Калгари». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 7 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Калгари»
    Николай Элерс
    В плей-офф матче НХЛ «Виннипег» сыграет с «Калгари». Матч пройдет на арене «Белл МТС» в Виннипеге 7 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Калгари».

    «Виннипег»

    В регулярном сезоне НХЛ представители провинции Манитоба занимали пятую позицию в таблице Центрального дивизиона.

    Перед паузой в чемпионате «Виннипег» победил в четырех встречах кряду. Коллектив Пола Мориса одержал верх над «Баффало» (3:1), «Вегасом» (4:0), «Аризоной» (4:2) и «Эдмонтоном» (4:2).

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    В контрольном матче «воздушная армия» разгромила «Ванкувер» (4:1), а в первом поединке плей-офф «Джетс» проиграли «Калгари» (1:4).

    3 августа «Виннипегу» удалось восстановить равенство в серии благодаря победе (3:2), однако в следующей игре команда Пола Мориса снова влетела «огонькам» с крупным счетом (2:6).

    «Калгари»

    Другой клуб из Канады, находящийся в провинции Альберта, перед приостановкой сезона занимал четвертую позицию в таблице Тихоокеанского дивизиона.

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    • Последние три матча регулярки «Калгари» провел дома. В родных стенах «Флэймз» обыграли «Коламбус» в овертайме (3:2), победили «Аризону» (3:2) и потерпели поражение от «Вегаса» (3:5).

    В предсезонной встрече «огоньки» с крупным счетом проиграли «Эдмонтону» (1:4), однако в первом поединке плей-офф подопечные Джеффа Уорда легко разобрались с «Виннипегом» (4:1).

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    В ответном матче «Калгари» был обыгран (2:3), а в третьей схватке в серии коллектив Уорда победил уверенно (6:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Виннипега» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.26, на ничью — 4.44, а на победу «Калгари» — 2.02.

    Три матча этой серии получились результативными. В четвертом поединке «Виннипег», желающий сравняться, вынужден будет играть открыто, за что «Калгари» может наказать соперников. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.76. 0

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    «Виннипег» — «Калгари». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 7 августа 2020 года. Прогноз на «Виннипег» — «Калгари». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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