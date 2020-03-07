«Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч НХЛ 7 марта 2020 года

В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 7 марта на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Вашингтон».

«Питтсбург»

Коллектив из штата Пенсильвания опустился на третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, уступив вторую строчку «Филадельфии». На счету «Пенс» сейчас имеется 84 балла.

В последних своих матчах «Питтсбург» немного сдал. Подопечные Майка Салливана проиграли в шести встречах кряду с 21 февраля по 1 марта.

Этот отрезок начался с гостевого поражения от «Торонто» (0:4). Затем «Пенс» оказались слабее «Баффало» (2:5), «Вашингтона» (3:5), «Лос-Анджелеса» (1:2) и «Анахайма» (2:3).

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В первый весенний день «Питтсбург» был разгромлен «Сан-Хосе» (0:5). Но затем команда Майка Салливана разбила «Оттаву» (7:3) и взяла верх над «Баффало» (4:2).

«Вашингтон»

В Столичном дивизионе коллектив из округа Колумбия все еще лидирует. За 67 поединков регулярного первенства эта команда завоевала 87 очков.

С 16 по 22 февраля «Вашингтон» проиграл в четырех встречах. В гостях «Кэпс» уступили «Аризоне» (1:3) и «Вегасу» (2:3), после чего они дома оказались слабее «Монреаля» в овертайме (3:4).

22 числа «Кэпс» проиграли «Нью-Джерси» (2:3). В других двух матчах подопечные Тодда Рирдена одолели «Питтсбург» (5:3) и «Виннипег» по буллитам (3:3, 3:2).

Чуть позже «Вашингтон» получил от «Виннипега» ответку (0:3), а 2 марта «Кэпс» взяли верх над «Миннесотой» (4:3). В последних двух матчах столичный клуб уступил «Филадельфии» (2:5) и «Рейнджерс» в овертайме (5:6).

Прогноз

На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,25, на ничью — 4,34, а на победу «Вашингтона» — 2,70.

В родных стенах «Пенс» сделают все, чтобы одержать верх над принципиальным соперником, но гости из столицы не намерены играть вторым номером. Наш прогноз на матч — победа «Вашингтона» или ничья с коэффициентом 1,68. 0