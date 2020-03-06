ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — ЦСКАЗолотой фонд РПЛ. «Спартак» победил в огненном дерби с ЦСКА Григорий РодченковНесостоявшаяся сенсация. Как возникла неразбериха с подписями Родченкова Юрий Жирков«Ахмат» — «Зенит». Бесподобный Жирков и конфликт на фанатском секторе
  • 09:31
    • «Милуоки» обыграл «Индиану», «Мемфис» разгромил «Бруклин»
  • 08:56
    • Моуринью: «Тоттенхэм» не заслужил такой результат
  • 08:29
    • СМИ: Кейн настроен продолжить карьеру в «МЮ»
  • 01:08
    • «Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
  • 01:05
    • ПСЖ разгромил «Лион» и вышел в финал Кубка Франции
  • 00:37
    • «Ман Сити» скромно обыграл «Шеффилд Уэнсдей»
  • 00:48
    • «Айнтрахт» прошел в полуфинал Кубка Германии
    Все новости спорта

    Разбавит ли «Тампа» недавние поражения новой победой?

    «Тампа-Бэй» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 6 марта 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг Прогнозы на Монреаль Канадиенс
    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Монреаль»
    Седрик Пакетт
    В очередной игре НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Монреаль». Матч состоится 6 марта на «Амали Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Монреаль».

    «Тампа-Бэй»

    Коллектив, который находится в штате Флорида, в турнирной таблице Атлантического дивизиона занял второе место с 87 баллами, заработанными в 66 поединках.

    18 февраля «Тампа-Бэй» продлила свою серию без поражений до 11 матчей. В тот день подопечные Джона Купера в дополнительное время взяли верх над «Колорадо» (4:3).

    Но победный ход «молний» прервался через несколько дней. 21 числа прошлого месяца команда уступила «Вегасу» (3:5). Затем клуб из штата Флорида потерпел поражения от «Аризоны» (3:7), «Торонто» (3:4) и «Чикаго» (2:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    В последнем зимнем поединке «Тампа-Бэй» сумела переиграть «Калгари» (4:3). А 4 марта коллектив Джона Купера в родных стенах не сдержал «Бостон» (1:2).

    «Монреаль»

    Представители Канады, базирующиеся в провинции Квебек, находятся на пятой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. За 68 матчей им удалось раздобыть 71 балл.

    В середине прошлого месяца «Монреаль» пережил отрезок из пяти поражений. Сперва команда Клода Жюльена дома уступила «Аризоне» (2:3), а затем в гостях она проиграла «Бостону» (1:4) и «Питтсбургу» (1:4).

    16 числа «Хабс» в овертайме были слабее «Далласа» (3:4), после чего «славные» влетели «Детройту» (3:4). 21 февраля канадцы прервали эту серию, одолев в овертайме «Вашингтон» (4:3). Через несколько дней «трехцветные» победили «Оттаву» (3:0).

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    В последних февральских матчах «Монреаль» проиграл «Ванкуверу» в овертайме и «Рейнджерс» (2:5). 1 марта канадцы в дополнительное время взяли верх над «Каролиной» (4:3). Через несколько дней команда Жюльена разгромила «Айлендерс» (6:2).

    Прогноз

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1,88, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,60, а на победу «Монреаля» — 3,36.

    На данном этапе сезона оба клуба часто проигрывают, но хозяева грядущего поединка постараются подправить свою статистику на «Амали Арене». Наш прогноз на матч — «Тампа-Бэй» не проиграет и тотал больше 4,5 за 1,72. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Химки — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  2.21
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Баффало — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Падерборн — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Марсель — Амьен
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Арсенал» покинул Лигу Европы
  • Греки нокаутировали «Арсенал». Герои и лузеры матча в Лондоне
    • 13:03 28/02/2020     Марио Фернандес
  • Отскочили. ЦСКА чуть не проиграл дома «Уралу»
    • 01:24 01/03/2020     Кике Сетьен
  • Сетьен утонул в прагматизме Вальверде. «Барселоне» может понадобиться новый тренер
    • 23:56 03/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Тампа-Бэй» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 6 марта 2020 года. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Монреаль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол «Ливерпуль» растерял свою непобедимую ауруРеакция прессы на матч «Челси» — «Ливерпуль» Вчера в 22:420
  • 00:38
    • Гол Рикарду вывел «Лестер» в четвертьфинал Кубка Англии
  • 22:51
    • Гончаренко: Если бы Понсе остался на поле, матч мог бы сложиться по-другому
  • 22:30
    • «Интер» продаст Лаутаро в обмен на трех игроков «Барселоны»
    Проворов набрал два очка Хоккей НХЛ. Гол и ассист Проворова, четвертое подряд поражение «Ванкувера»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 марта 10:030
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «МЮ» свой путь в Кубке Англии?
  • 2.32
    •
  • 08:46
    • Де Брейне может пропустить манчестерское дерби
  • 08:13
    • «Хаас» рассматривает вариант ухода из Формулы-1
  • 00:54
    • «Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» и вышел в финал Кубка Испании
    «Ливерпуль» — «Уотфорд» Футбол Ярчайшие победы и крупнейшие поражения. В АПЛ не забивали больше 9 голов за игруРекордные победы принадлежат «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэму» и «Лестеру» Вчера в 15:100
  • 22:10
    • «Спартак» в маньшинстве обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
  • 20:41
    • Гол Жиркова вывел «Зенит» в полуфинал Кубка России
  • 19:10
    • «Спартак» и ЦСКА огласили составы на столичное дерби
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие