«Тампа-Бэй» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 6 марта 2020 года

В очередной игре НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Монреаль». Матч состоится 6 марта на «Амали Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Монреаль».

«Тампа-Бэй»

Коллектив, который находится в штате Флорида, в турнирной таблице Атлантического дивизиона занял второе место с 87 баллами, заработанными в 66 поединках.

18 февраля «Тампа-Бэй» продлила свою серию без поражений до 11 матчей. В тот день подопечные Джона Купера в дополнительное время взяли верх над «Колорадо» (4:3).

Но победный ход «молний» прервался через несколько дней. 21 числа прошлого месяца команда уступила «Вегасу» (3:5). Затем клуб из штата Флорида потерпел поражения от «Аризоны» (3:7), «Торонто» (3:4) и «Чикаго» (2:5).

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В последнем зимнем поединке «Тампа-Бэй» сумела переиграть «Калгари» (4:3). А 4 марта коллектив Джона Купера в родных стенах не сдержал «Бостон» (1:2).

«Монреаль»

Представители Канады, базирующиеся в провинции Квебек, находятся на пятой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. За 68 матчей им удалось раздобыть 71 балл.

В середине прошлого месяца «Монреаль» пережил отрезок из пяти поражений. Сперва команда Клода Жюльена дома уступила «Аризоне» (2:3), а затем в гостях она проиграла «Бостону» (1:4) и «Питтсбургу» (1:4).

16 числа «Хабс» в овертайме были слабее «Далласа» (3:4), после чего «славные» влетели «Детройту» (3:4). 21 февраля канадцы прервали эту серию, одолев в овертайме «Вашингтон» (4:3). Через несколько дней «трехцветные» победили «Оттаву» (3:0).

В последних февральских матчах «Монреаль» проиграл «Ванкуверу» в овертайме и «Рейнджерс» (2:5). 1 марта канадцы в дополнительное время взяли верх над «Каролиной» (4:3). Через несколько дней команда Жюльена разгромила «Айлендерс» (6:2).

Прогноз

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1,88, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,60, а на победу «Монреаля» — 3,36.

На данном этапе сезона оба клуба часто проигрывают, но хозяева грядущего поединка постараются подправить свою статистику на «Амали Арене». Наш прогноз на матч — «Тампа-Бэй» не проиграет и тотал больше 4,5 за 1,72. 0