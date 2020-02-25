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    Беды «Коламбуса» помогут «Оттаве»

    «Коламбус» — «Оттава». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 25 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Коламбус» — «Оттава»
    Крис Тирни
    В очередной игре НХЛ «Коламбус» будет принимать «Оттаву». Матч состоится 25 февраля на «Нэшнуайд Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Оттава».
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    Хоккей. НХЛ 25 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.83
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 3.65
  • Ставка!
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    «Коламбус»

    Коллектив из штата Огайо находится на шестом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 74 баллами в запасе. Пока от зоны плей-офф команда отстает по дополнительным показателям.

    Последний раз подопечные Джона Тортореллы выигрывали 8 февраля. В тот день «Коламбус» в родных стенах спокойно справился с «Детройтом» (2:0).

    А затем «пушки» потерпели восемь поражений. Эта серия началась с проигрыша «Колорадо» 9 числа (1:2). Позже «мундиры» в овертайме уступили «Тампе» (1:2) и «Баффало» (3:4). В следующей встрече команда оказалась слабее «Рейнджерс» (1:3).

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    17 февраля «Коламбус» по буллитам влетел «Нью-Джерси» (3:3, 1:2). Через два дня клуб из штата Огайо был разгромлен «Филадельфией» (1:5). В других матчах «пушки» в добавочном периоде не справились с «Флайерз» (3:4) и в послематчевых бросках проиграли «Нэшвиллу» (3:3, 2:3).

    «Оттава»

    Канадская команда из провинции Онтарио находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 53 набранными баллами.

    14 февраля «Оттава» у себя дома одержала верх над «Аризоной» (3:2). Благодаря этой победе подопечные Ди Джея Смита прервали серию из шести поражений.

    После удачной встречи на арене «Канадиен Тайер Центр» «Сенс» уступили «Торонто» (2:4). А в следующей игре канадцы в дополнительное время взяли верх над «Далласом» (4:3).

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    Еще одна победа была добыта «Оттавой» 19 февраля. В тот день коллектив Ди Джея Смита разобрался с «Баффало» (7:4). Однако, в последних матчах его подопечные оказались слабее «Виннипега» (1:5) и «Монреаля» (0:3).

    Прогноз

    На победу «Коламбуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,82, ничья оценивается в 4,40, а победа «Оттавы» — в 3,70.

    У себя дома «мундиры» постараются прервать затянувшуюся полосу неудач, но лазарет из девяти хоккеистов усложняет данную задачу. Наш прогноз на матч — победа «Оттавы» с форой +1,5 с коэффициентом 1,63. 0

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