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    Чего ждать от «Спартака» в московском дерби?

    «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч КХЛ 23 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Динамо» Москва — «Спартак»
    «Спартак»
    В очередной игре КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Спартак». Матч состоится 23 февраля на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Спартак».
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    Хоккей. КХЛ 23 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Динамо» Москва

    В турнирной таблице Западной конференции этот московский коллектив сейчас занимает четвертое место. В 59 матчах регулярки команда набрала 78 баллов.

    Подопечные Владимира Крикунова совсем недавно провели хорошую серию из шести поединков без поражений. Она началась 23 января с победы над «Витязем» (3:1).

    Чуть позже «Динамо» Москва в родных стенах разобралось с «Торпедо» (5:1) и «Динамо» Рига (5:2). А в начале февраля бело-голубые одолели «Спартак» (4:0) и «Локомотив» (3:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    15 числа столичный клуб в овертайме одержал верх над «Динамо» Рига (7:6), но в двух следующих встречах бело-голубые уступили «Йокериту» (0:5) и «Северстали» по буллитам (3:3, 3:4).

    «Спартак»

    Другая команда из столицы России идет пятой в турнирной таблице Западной конференции. В ходе 60 поединков она завоевала 74 балла.

    Февральские игры начались для коллектива Олега Знарка с двух поражений на «ЦСКА Арене». Сперва «Спартак» не сдержал «Динамо» Москва (0:4), а затем он уступил СКА (0:1).

    11 февраля «гладиаторы» смогли прервать эту неприятную серию победой над «Металлургом» Мг (4:2). Чуть позже красно-белые одержали верх над «Салаватом Юлаевым» (2:5).

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    В следующих двух поединках «Спартак» оказался слабее «Ак Барса» (1:4) и «Торпедо» (2:3). А 20 февраля «народная команда» взяла у «барсов» реванш (6:3).

    Прогноз

    Победа московского «Динамо» в столичном дерби оценивается в 1,97, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,04, а на победу «Спартака» — 3,32.

    Коллектив Олега Знарка постарается взять у бело-голубых реванш за домашний разгром 1 февраля. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2 за 1,96. 0

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