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    Игра «Трактора» с «Адмиралом» пройдет спокойно

    «Трактор» — «Адмирал». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч КХЛ 19 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Трактор» — «Адмирал»
    Ник Бэйлен
    В очередной игре КХЛ «Трактор» будет принимать «Адмирал». Матч состоится 19 февраля на «Трактор Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Адмирал».
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    Хоккей. КХЛ 19 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Трактор»

    Хоккейный клуб из Челябинска является худшим представителем Восточной конференции. За 58 матчей команда заработала 49 очков и заняла последнее место.

    С 21 по 27 января «Трактор» потерпел четыре поражения кряду. Началась эта серия с проигрышных гостевых поединков против «Сибири» (2:5), «Автомобилиста» (1:4) и «Спартака» (0:4).

    А чуть позже «белые медведи» дома оказались слабее «Ак Барса» (2:4). 30 января подопечные Владимира Юрзинова одержали верх над «Куньлунем РС» (3:1).

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    В первой февральской игре «Трактор» не справился с «Йокеритом» (2:3). 15 числа текущего месяца челябинский клуб по буллитам победил «Куньлунь РС» (2:2, 3:1), но затем «трактористы» уступили «Северстали» (2:4).

    «Адмирал»

    Команда, представляющая Владивосток, располагается на предпоследнем месте в турнирной Восточной конференции. В ходе 58 матчей она раздобыла 54 балла.

    Концовку января «Адмирал» провел неудачно. Коллектив Сергея Светлова крупно проиграл в двух поединках. Его подопечные были разгромлены ЦСКА (2:5) и «Салаватом Юлаевым» (3:6).

    Февраль для «моряков» начался с победы над «юлаевцаами» по буллитам (3:3, 3:1), но в этом месяце представители Владивостока больше не выигрывали.

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    В следующих пяти встречах «Адмирал» был повержен «Амуром» (0:4), «Салаватом Юлаевым» (0:3), «Авангардом» (2,5), «Нефтехимиком» (1:6) и СКА (0:6).

    Прогноз

    Победа «Трактора» оценивается в 2,15, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,96, а на победу «Адмирала» — 2,95.

    Сейчас обе команды находятся в ужасной форме, поэтому от очного противостояния худших клубов Востока не стоит ждать веселой игры. Наш прогноз — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,85. 0

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    «Трактор» — «Адмирал». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч КХЛ 19 февраля 2020 года . Прогноз на «Трактор» — «Адмирал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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