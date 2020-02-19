«Трактор» — «Адмирал». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч КХЛ 19 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Трактор» будет принимать «Адмирал». Матч состоится 19 февраля на «Трактор Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Адмирал».

«Трактор»

Хоккейный клуб из Челябинска является худшим представителем Восточной конференции. За 58 матчей команда заработала 49 очков и заняла последнее место.

С 21 по 27 января «Трактор» потерпел четыре поражения кряду. Началась эта серия с проигрышных гостевых поединков против «Сибири» (2:5), «Автомобилиста» (1:4) и «Спартака» (0:4).

А чуть позже «белые медведи» дома оказались слабее «Ак Барса» (2:4). 30 января подопечные Владимира Юрзинова одержали верх над «Куньлунем РС» (3:1).

Все прогнозы на КХЛ

В первой февральской игре «Трактор» не справился с «Йокеритом» (2:3). 15 числа текущего месяца челябинский клуб по буллитам победил «Куньлунь РС» (2:2, 3:1), но затем «трактористы» уступили «Северстали» (2:4).

«Адмирал»

Команда, представляющая Владивосток, располагается на предпоследнем месте в турнирной Восточной конференции. В ходе 58 матчей она раздобыла 54 балла.

Концовку января «Адмирал» провел неудачно. Коллектив Сергея Светлова крупно проиграл в двух поединках. Его подопечные были разгромлены ЦСКА (2:5) и «Салаватом Юлаевым» (3:6).

Февраль для «моряков» начался с победы над «юлаевцаами» по буллитам (3:3, 3:1), но в этом месяце представители Владивостока больше не выигрывали.

В следующих пяти встречах «Адмирал» был повержен «Амуром» (0:4), «Салаватом Юлаевым» (0:3), «Авангардом» (2,5), «Нефтехимиком» (1:6) и СКА (0:6).

Прогноз

Победа «Трактора» оценивается в 2,15, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,96, а на победу «Адмирала» — 2,95.

Сейчас обе команды находятся в ужасной форме, поэтому от очного противостояния худших клубов Востока не стоит ждать веселой игры. Наш прогноз — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,85. 0