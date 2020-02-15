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    Увидим ли мы результативную игру в Ярославле?

    «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 15 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Локомотив» — ЦСКА
    «Локомотив»
    В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Матч состоится 15 февраля на «Арене-2000». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — ЦСКА.

    «Локомотив»

    Команда, которая представляет Ярославль, на данном этапе регулярного первенства находится на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции.

    В трех последних матчах января подопечные Майка Пелино победили. 25 числа прошлого месяца «Локомотив» в гостях разгромил «Витязь» (5:2).

    Через несколько дней «железнодорожники» уверенно разобрались с «Сочи» (4:2), после чего они дома разнесли «Торпедо» (5:0).

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    В первой февральской игре «Локомотив» разбил «Йокерит» (5:0). А затем клуб из Ярославля оказался слабее «Динамо» Москва (1:3) и «Нефтехимика» (3:4). В последнем поединке «Локо» легко справился с минским «Динамо» (4:1).

    ЦСКА

    Столичный клуб находится на первом месте в общекомандном зачете Западной конференции. За 57 матчей сезона этот коллектив набрал 86 очков.

    С 14 по 29 января ЦСКА сумел провести победный отрезок из шести поединков. Он начался с трех домашних встреч с «Динамо» Минск (5:1), «Сочи» (6:1) и СКА (3:2).

    Затем «армейцы» взяли верх над «Локомотивом» (3:0), «Сибирью» (3:0) и «Адмиралом» (5:2). Но 31 января победный ход «коней» прервался поражением от «Амура» (3:4).

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    В стартовых двух играх февраля ЦСКА легко разобрался с «Куньлунем РС» (3:0) и «Торпедо» (4:1). В последней на сегодня встрече «армейцы» уступили «Барысу» (2:3).

    Прогноз

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,22, ничья оценивается в 4,30, а победа ЦСКА — в 1,71.

    В грядущем поединке москвичи не станут сильно напрягаться, а «Локомотив» не сумеет забить соперникам много. Наш прогноз на матч — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,81. 0

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