«Торпедо» — СКА. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч КХЛ 13 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Торпедо» будет принимать СКА. Матч состоится 13 февраля в КРК «Нагорный». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — СКА.

«Торпедо»

Сейчас коллектив, представляющий Нижний Новгород, находится на последнем месте в зоне плей-офф турнирной таблицы Западной конференции с 58 баллами в копилке.

Но результаты команды Дэвида Немировски в недавних встречах не могут радовать болельщиков. С 24 по 30 января «Торпедо» проиграло в четырех поединках кряду.

Сперва дома «нижегородцы» оказались слабее «Металлурга» Мг (1:3), после чего «автозаводцы» в гостях уступили СКА (3:4), московскому «Динамо» (1:5) и «Локомотиву» (0:5).

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В стартовой февральской игре «Торпедо» в «Нагорном» разнесло «Северсталь» (5:0). Однако, уже в следующем матче команда Дэвида Немировски крупно влетела ЦСКА (1:4).

СКА

Команда, находящаяся в Санкт-Петербурге, на данном этапе регулярного первенства идет второй в турнирной таблице Западной конференции с 81 баллом в запасе.

Последний раз подопечные Алексея Кудашова проигрывали 21 января. Тогда в Москве СКА потерпел поражение от ЦСКА в «Армейском дерби» (2:3).

После этого питерцы добыли четыре победы в домашних матчах. «Армейцы» разобрались с «Барысом» (7:4), «Торпедо» (4:3), «Динамо» Минск (5:0) и «Авангардом» в овертайме (1:0).

Выигрышная серия СКА продолжилась и в феврале. 3 числа этого месяца клуб из Санкт-Петербурга одолел «Спартак» (1:0), а чуть позже команда Кудашова взяла верх над «Амуром» (3:2).

Прогноз

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,72, на ничью 4,32, а на победу СКА —1,80.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,72. 0