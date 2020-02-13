ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола продолжает очередной поход «Сити» за Кубком чемпионовШанс для «Ливерпуля» и «МанСити», сомнения — для «Барсы» Маскоты ЧМ-2020Франция против Норвегии, Вирер против Экхофф и аутсайдеры-россияне «Нью-Йорк Рейнджерс»НХЛ. 42 сэйва Шестеркина, шайбы Малкина, Сергачева, Гурьянова и Ничушкина
  • 09:27
    • Шестеркин установил очередной рекорд НХЛ
  • 07:04
    • «Краснодар» проявляет интерес к хавбеку «Наполи»
  • 23:00
    • В динамовском дерби сильнее оказались белорусы
  • 22:47
    • Названы самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ
  • 22:18
    • «Витязь» в овертайме переиграл «Сочи»
  • 22:17
    • «Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»
  • 22:02
    • «Йокерит» добыл тяжелую победу над «Трактором»
    Все новости спорта

    Сколько раз «джокеры» забьют в ворота «Авто»?

    «Автомобилист» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч КХЛ 13 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Йокерит
    Прогноз на «Автомобилист» — «Йокерит»
    Вели-Матти Савинайнен
    В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 13 февраля на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Йокерит».
    ×
    Хоккей. КХЛ 13 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.65
  • Играть!
    •

    «Автомобилист»

    Екатеринбургский клуб в турнирной таблице Восточной конференции сейчас занимает четвертое место. По завершении 56 матчей регулярки команда имеет на своем счету 70 очков.

    Совсем недавно подопечные Андрея Мартемьянова проиграли две домашние встречи. 25 января «Автомобилист» оказался слабее «Ак Барса» (2:3).

    А через пару дней «Авто» в родных стенах не справилось с «Барысом» (2:4). В последнем поединке прошлого месяца екатеринбуржцы в овертайме взяли верх над минским «Динамо» (6:5).

    Все прогнозы на КХЛ

    1 февраля «Автомобилист» победил «Металлург» Мг (3:2), но в следующих двух матчах команда Мартемьянова проиграла «Сибири» по буллитам (2:2, 0:1) и «Барысу» в основное время (2:4).

    «Йокерит»

    Финский клуб из города Хельсинки сумел подняться на третье место в турнирной таблице Западной конференции. За 56 игр команда завоевала 77 баллов.

    С 23 по 30 января «Йокерит» победил в четырех матчах кряду. Данная серия началась с домашней встречи с «Адмиралом», в которой «джокеры» были сильнее в овертайме (4:3).

    Затем на «Хартвалл Арене» коллектив Лаури Марьямяки взял верх над «Куньлунем РС» (4:3) и «Нефтехимиком» (3:2). Чуть позже финны в добавочном периоде одолели «Металлург» Мг на выезде (4:3).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    1 февраля «Йокерит» в Ярославле был разгромлен «Локомотивом» (0:5). А в остальных февральских поединках «джокеры» переиграли «Динамо» Рига (4:2) и «Трактор» (3:2).

    Прогноз

    Победа «Автомобилиста» в этой встрече оценивается в 2,32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,10, а на победу «Йокерита» — 2,63,

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Йокерита» больше 2 с коэффициентом 1.54. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Дижон — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.18
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Миллуол — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Рединг — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.59
  • Прогноз на матч Бостон — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Барселона» вылетела из Кубка Испании
  • «Барселона» начала проветривать грязное белье на публике
    • 21:30 07/02/2020     Лионель Месси
  • Трансферный дайджест. 4-10 февраля
    • 22:57 10/02/2020     Лионель Месси
  • Дикий вечер в Кубке Испании. «Реал» и «Барселона» провалились, но выиграл футбол
    • 16:56 08/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Автомобилист» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч КХЛ 13 февраля 2020 года. Прогноз на «Автомобилист» — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Жозе 2.0. Остается ли Моуринью «Особенным»?Ответ на этот вопрос должен дать «Тоттенхэм» Вчера в 13:230
  • 09:57
    • Василий Березуцкий: Кокорин усилит любой клуб РПЛ
  • 09:43
    • «Хьюстон» победил «Бостон», «Филадельфия» обыграла «Клипперс»
  • 09:11
    • Матч «Анахайм» — «Сент-Луис» отменен из-за сердечного приступа Боумистера
    Гол Ибрагимовича не помог «Милану» избежать поражения Футбол Ибрагимович был бессилен против коллективизма «Интера»Реакция прессы на матч «Интер» — «Милан» Вчера в 00:520
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Дижону» за неудачу в матче Лиги 1?
  • 3.18
    •
  • 07:49
    • Неймар пропустит матч 1/4 финала Кубка Франции
  • 07:34
    • «Бенфика» вышла в финал Кубка Португалии
  • 07:20
    • «Ренн» стал первым полуфиналистом Кубка Франции
    Юрген Клопп Футбол Новый рекорд близко. Как скоро «Ливерпуль» станет чемпионом?Чемпионские расклады для команды Юргена Клоппа 10/02/2020 в 21:350
  • 00:01
    • Милик оштрафован за симуляцию в матче с «Лечче»
  • 23:50
    • Фелиш пропустит ближайшие несколько дней из-за болезни
  • 23:27
    • Почеттино: Я готов и жду нового испытания. Хочу работать в АПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие