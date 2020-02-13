«Автомобилист» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч КХЛ 13 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 13 февраля на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Йокерит».

«Автомобилист»

Екатеринбургский клуб в турнирной таблице Восточной конференции сейчас занимает четвертое место. По завершении 56 матчей регулярки команда имеет на своем счету 70 очков.

Совсем недавно подопечные Андрея Мартемьянова проиграли две домашние встречи. 25 января «Автомобилист» оказался слабее «Ак Барса» (2:3).

А через пару дней «Авто» в родных стенах не справилось с «Барысом» (2:4). В последнем поединке прошлого месяца екатеринбуржцы в овертайме взяли верх над минским «Динамо» (6:5).

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1 февраля «Автомобилист» победил «Металлург» Мг (3:2), но в следующих двух матчах команда Мартемьянова проиграла «Сибири» по буллитам (2:2, 0:1) и «Барысу» в основное время (2:4).

«Йокерит»

Финский клуб из города Хельсинки сумел подняться на третье место в турнирной таблице Западной конференции. За 56 игр команда завоевала 77 баллов.

С 23 по 30 января «Йокерит» победил в четырех матчах кряду. Данная серия началась с домашней встречи с «Адмиралом», в которой «джокеры» были сильнее в овертайме (4:3).

Затем на «Хартвалл Арене» коллектив Лаури Марьямяки взял верх над «Куньлунем РС» (4:3) и «Нефтехимиком» (3:2). Чуть позже финны в добавочном периоде одолели «Металлург» Мг на выезде (4:3).

1 февраля «Йокерит» в Ярославле был разгромлен «Локомотивом» (0:5). А в остальных февральских поединках «джокеры» переиграли «Динамо» Рига (4:2) и «Трактор» (3:2).

Прогноз

Победа «Автомобилиста» в этой встрече оценивается в 2,32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,10, а на победу «Йокерита» — 2,63,

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Йокерита» больше 2 с коэффициентом 1.54. 0