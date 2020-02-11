ЦСКА — «Торпедо». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 11 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Торпедо». Матч состоится 11 февраля на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Торпедо».

ЦСКА

Столичная команда продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 84 очками на счету. Эти баллы были заработаны москвичами в 55 встречах.

14 января ЦСКА начал свою беспроигрышную серию, которая продлилась в течение шести матчей. В тот день «кони» дома легко справились с «Динамо» Минск (5:1).

Через пару дней подопечные Игоря Никитина разбили «Сочи» (6:1). Чуть позже «армейцы» одолели СКА (3:2), «Локомотив» (3:0), «Сибирь» (3:0) и «Адмирал» (2:5).

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А прервался удачный ход ЦСКА 31 января. Тогда в Хабаровске гости не справились с «Амуром» (3:4). 2 февраля москвичи одержали верх над «Куньлунем РС» (3:0).

«Торпедо»

Коллектив из Нижнего Новгорода имеет 58 очков в копилке. Свои баллы команда заработала в 55 встречах, вследствие чего она заняла седьмое место в таблице Запада.

С 14 по 21 января «Торпедо» победило в трех домашних матчах. Подопечные Дэвида Немировски в овертайме переиграли «Сочи» (2:1), взяли верх над «Динамо» Москва (6:4) и разобрались с «Локомотивом» (3:1).

Однако, после этой небольшой серии без поражений «автозаводцы» уступили «Металлургу» Мг (1:3), СКА (3:4), «Динамо» Москва (1:5) и «Локо» (0:5).

1 февраля «Торпедо» в КРК «Нагорный» принимало «Северсталь». В родных стенах хозяева подарили болельщикам праздник голов, разгромив «стальных» со счетом 5:0.

Прогноз

Победа ЦСКА в этом матче оценивается в 1,34, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,60, а на победу «Торпедо» — 7,60.

В текущем сезоне «армейцы» пропускают мало, но «автозаводцы» в гостях несколько раз забьют москвичам. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1 с коэффициентом 1,62. 0