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    Заработают ли «Айлс» максимальное число очков?

    «Айлендерс» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч НХЛ 7 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Айлендерс» — «Лос-Анджелес»
    Андерс Ли
    В очередной игре НХЛ «Айлендерс» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч состоится 7 февраля на арене «Барклайс Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Лос-Анджелес».

    «Айлендерс»

    Коллектив из Нью-Йорка в Столичном дивизионе находится на четвертом месте. За 51 матч в регулярке клуб из Бруклина успел завоевать 66 очков.

    После разгромной домашней победы над «Детройтом» (8:2) «Айлендерс» принял участие еще в шести поединках. В четырех из них «Айлс» уступили.

    17 января подопечные Барриа Троца потерпели поражение от «Рейнджерс» (2:3), а на следующий день они проиграли «Вашингтону» (4:6). Чуть позже команда из Нью-Йорка по буллитам оказалась слабее «Каролины» (1:1, 2:3).

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    В следующем поединке «Айлендерс» одержал верх над «Рейнджерс» (4:2), но 1 февраля «Айлс» не справились в овертайме с «Ванкувером» (3:4). 5 числа этого месяца на арене «Барклайс центр» хозяева в добавочном периоде взяли верх над «Далласом» (4:3).

    «Лос-Анджелес»

    Представители штата Калифорния сейчас занимают последнее место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. В ходе 54 поединков этому коллективу удалось заработать всего 43 балла.

    В недавних восьми встречах регулярки подопечные Тодда Маклеллана выиграли только раз. А с 12 по 30 января «Лос-Анджелес» уступил в пяти матчах кряду.

    В этих поединках «короны» были слабее «Каролины» (0:2), «Тампы-Бэй» по буллитам (3:3, 1:2), «Флориды» (3:4), «Филадельфии» (1:4) и опять «Тампы» (2:4).

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    31 января «Лос-Анджелесу» удалось разбавить свои неудачи выездной победой в овертайме над «Аризоной» (3:2). Однако, в двух февральских встречах «монархи» проиграли «Анахайму» (1:3) и «Вашингтону» (2:4).

    Прогноз

    На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,83, на ничью — 4,30, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3,65.

    На своей арене у «Айлс» появился отличный шанс подправить собственное турнирное положение. Поэтому команде из Нью-Йорка нужно обыгрывать худший клуб Тихоокеанского дивизиона. Наш прогноз — победа «Айлендерс» с коэффициентом 1,83. 0

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