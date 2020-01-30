«Металлург» Мг — «Йокерит». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 30 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Йокерит». Матч состоится 30 января на «Арене Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Йокерит».

«Металлург» Мг

Магнитогорский коллектив на данном этапе турнира имеет на своем счету 55 очков. Пока команда занимает последнее плей-офф место в таблице Восточной конференции.

Январь для подопечных Ильи Воробьева начался с двух домашних побед. В этих матчах «Металлург» Мг взял верх над «Автомобилистом» (3:2) и «Сибирью» (3:1).

Но 7 января «Магнитка» в Казани потерпела поражение от «Ак Барса» (0:2). Через два дня «лисы» переиграли «Амур» (4:3), после чего они уступили «Трактору» (1:2) и «Барысу» (3:4).

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24 января «Металлург» Мг на выезде разобрался с «Торпедо» (3:1). А в последней встрече подопечные Ильи Воробьева были разгромлены «Авангардом» (6:1).

«Йокерит»

Приняв участие в 52 матчах сезона, команда из Финляндии завоевала 71 очко. Благодаря этому она находится в тройке лидеров турнирной таблицы Западной конференции.

11 января на «Хартвалл Арене» «Йокерит» крупно проиграл «Северстали» (2:5), прервав серию без поражений из пяти поединков.

В следующей встрече «джокеры» одержали верх над «Витязем» (3:2), а затем подопечные Лаури Марьямяки были разгромлены СКА (1:4) и «Барысом» (1:5).

23 января «Йокерит» в дополнительное время победил «Адмирал» (4:3), после чего команда из города Хельсинки оказалась сильнее «Куньлуня РС» (4:3) и «Нефтехимика» (3:2).

Прогноз

На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,44, на ничью — 4,20, а на победу «Йокерита» — 2,48.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,73. 0