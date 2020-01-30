«Локомотив» — «Торпедо» Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч КХЛ 30 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать «Торпедо». Матч состоится 30 января на «Арене-2000». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Торпедо» Прогноз (к.

«Локомотив»

В ходе 52 поединков регулярки коллектив из Ярославля сумел раздобыть 60 очков. В таблице Западной конференции эта команда находится на шестом месте.

Новый год начался для подопечных Майка Пелино с трех побед. Сперва «Локомотив» всухую разобрался с «Амуром» (2:0) и «Куньлунем РС» (5:0). А затем он в овертайме обыграл «Салават Юлаев» (2:1).

Но после этого «железнодорожники» потерпели четыре поражения. Неприятная серия началась с поединка с «Сибирью» (1:2). Чуть позже «Локо» в добавочном периоде уступил «Барысу» (3:4).

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21 и 21 января «Локомотив» был слабее «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (0:3). А в двух последних поединках клуб из Ярославля одержал верх над «Витязем» (5:2) и «Сочи» (4:2).

«Торпедо»

Команда из Нижнего Новгорода на данном этапе сезона находится на последнем плей-офф месте в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками на своем счету.

С 14 по 21 января «Торпедо» победило трижды. Все началось с матча против «Сочи», в котором подопечные Дэвида Немировски одержали верх в овертайме (2:1).

После этой встречи «автозаводцы» уверенно разобрались с «Динамо» Москва (6:4), а также переиграли «Локомотив» (3:1). Но в следующих трех поединках эта команда лишь теряла очки.

24 января «Торпедо» дома потерпело поражение от «Металлурга» Мг (1:3). Через два дня коллектив Дэвида Немировски в Питере уступил СКА (3:4), а затем он был разгромлен «Динамо» Москва (1:5).

Прогноз

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,06, на ничью — 4,10, а победа «Торпедо» оценивается в 3,05.

Последние результаты «Торпедо» свидетельствуют о спаде игровой формы, поэтому на «Арене-2000» хозяева постараются воспользоваться усталостью соперников. Наш прогноз — «Локомотив» не проиграет и тотал больше 4,5 за 2,55. 0