«Амур» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 28 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Амур» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 27 января на «Платинум Арене». Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Салават Юлаев».

«Амур»

Команда из Хабаровска сейчас является худшей в Восточной конференции. Приняв участие в 50 матчах, этот коллектив заработал всего 44 балла и занял последнюю строчку в таблице.

В новом году подопечные Александра Гулявцева только проигрывают. С 3 по 9 января «Амур» в гостях уступил «Локомотиву» (0:2), «Северстали» (1:2), «Динамо» Москва (2:4) и «Металлургу» Мг (3:4).

Затем «тигры» трижды потерпели поражения в серии послематчевых бросков. Хабаровчане по буллитам были слабее «Авангарда» (1:1, 2:3), «Ак Барса» (2:2, 0:2) и «Сибири» (1:1, 1:2).

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21 и 22 января «Амур» дважды встретился с «Куньлунем РС» в Китае. Обе этих встречи подопечные Александра Гулявцева проиграли с одинаковым счетом — 2:4.

«Салават Юлаев»

Коллектив, представляющий Уфу, на данном этапе чемпионата находится на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 57 баллами в копилке.

В 2020 году «Салават Юлаев» в большинстве поединков уступает соперникам. В недавних восьми встречах «юлаевцы» проиграли пять раз.

Все началось с домашних поражений от «Локомотива» в овертайме (1:2) и «Динамо» Москва (3:4). После этого уфимцы в родных стенах разгромили «Динамо» Рига (5:0).

14 и 16 января «Салават Юлаев» был слабее «Барыса» (3:5) и «Автомобилиста» (2:4). Затем эта команда победила «Адмирал» (2:0). В двух других матчах «юлаевцы» уступили «Ак Барсу» по буллитам (2:2, 1:2) и разнесли «Барыс» дома (5:2).

Прогноз

На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничью — 3,95, а на победу «Салавата Юлаева» — 2,14.

Сейчас «тигры» находятся в ужасной форме, чем должны пользоваться «юлаевцы» в игре на «Платинум Арене». Наш прогноз — победа «Салавата Юлаева» в матче с коэффициентом 1,67. 0