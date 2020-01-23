«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч КХЛ 23 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 23 января на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

«Ак Барс»

За 48 игр регулярного чемпионата коллектив из Казани успел заработать 70 очков. С этими показателями команда занимает первое место в таблице Восточной конференции.

2020 год для «Ак Барса» начался удачно. 5 января подопечные Дмитрия Квартальнова в добавочном периоде одолели «Трактор» (4:3), а через пару дней они победили «Магнитку» (2:0).

9 января на «Татнефть-Арене» «барсы» крупно влетели «Торпедо» (1:4), после чего во Владивостоке команда была разгромлена «Адмиралом» (1:5).

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После потери очков на «Фетисов-Арене» «Ак Барс» в Хабаровске по буллитам переиграл «Амур» (2:2, 2:0). Затем казанцы уступили «Куньлуню РС» (1:3) и победили «Динамо» Москва (2:0).

«Салават Юлаев»

После 49 поединков в регулярке клуб, находящийся в Уфе, расположился на 7 месте в турнирной таблице Восточной конференции с 54 баллами.

Первый матч в 2020 году «Салават Юлаев» провел на своей арене 6 января. В той игре хозяева уверенно разобрались с ЦСКА (4:2).

В следующих двух встречах подопечные Николая Цулыгина проиграли. Его команда была слабее «Локомотива» в овертайме (1:2) и «Динамо» Москва в основное время (3:4).

12 января «Салават Юлаев» разгромил рижское «Динамо» (5:0), но затем уфимцы уступили «Барысу» (3:5) и «Автомобилисту» (2:4). В последнем матче коллектив Цулыгина одержал верх над «Адмиралом» (2:0).

Прогноз

Победа «Ак Барса» оценивается в 1,70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,30, а на победу «Салавата Юлаева» — 4,20.

У себя дома казанцы постараются победить «юлаевцев», но сильно напрягаться они не станут. Наш прогноз на матч — «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,76. 0