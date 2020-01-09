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    Способен ли «Автомобилист» разобраться с «моряками»?

    «Автомобилист» — «Адмирал». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 9 января 2020 года

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    Прогноз на «Автомобилист» — «Адмирал»
    Питер Холланд
    В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Адмирал». Матч состоится 9 января на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Адмирал».
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    Хоккей. КХЛ 09 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Автомобилист»

    За 44 матча текущего сезона КХЛ команда из Екатеринбурга завоевала 55 очков. На данный момент этот коллектив находится на четвертой позиции в таблице Восточной конференции.

    В декабре подопечные Андрея Мартемьянова провели серию из пяти встреч без поражений. Сперва в родных стенах «Автомобилист» одержал верх над «Динамо» Рига (5:4), «Амуром» (3:0) и «Нефтехимиком» (4:3).

    Затем «Авто» одолело «Куньлунь РС» (4:1) и «Адмирал» в овертайме (2:1). В последних встречах минувшего года представители Екатеринбурга уступили «Амуру» по буллитам (3:3, 0:2) и «Барысу» (2:4).

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    3 января «Автомобилист» был слабее «Металлурга» Мг (2:3), после чего команда победила «Нефтехимик» (3:0), а также проиграла «Сибири» в добавочном периоде (3:4).

    «Адмирал»

    На данном этапе турнира клуб из Владивостока имеет на своем счету 47 баллов. Пока этого достаточно для девятой строчки в турнирной таблице Восточной конференции.

    Последняя победа прошлого года была датирована 21 декабря. Тогда «Адмирал» в родных стенах разгромил «Динамо» Минск (5:1). Затем команда Сергея Светлова уступила в пяти матчах.

    Сперва «моряки» были слабее «Торпедо» (0:5), «Автомобилиста» в дополнительное время (1:2) и «Амура» (0:2). А в 2020 этот коллектив проиграл «Авангарду» (1:4) и «Витязю» (3:4).

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    7 января на арене «Нагорный» «Адмирал» встретился с «Торпедо». Этот поединок завершился первой победой подопечные Светлова в текущем году (2:1).

    Прогноз

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,57, на ничью — 4,60, а на победу «Адмирала» — 5,10.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2,5 с коэффициентом 1,63. 0

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    «Автомобилист» — «Адмирал». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 9 января 2020 года. Прогноз на «Автомобилист» — «Адмирал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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